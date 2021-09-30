'Одевалась в секонд-хенде': Alyona Alyona показала, какой была до популярности. Фото

Украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко) поделилась с фанатами редким снимком, на котором показала, как выглядела до своей популярности. По словам исполнительницы, раньше она одевалась в секонд-хенде.

Знаменитость отметила, что на рынке она не могла найти что-то подходящее и стильное для себя. Об этом рэперша рассказала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В кадре видно, как Alyona Alyona позирует в широких джинсах, полосатой водолазке, голубой жилетке и черных кроссовках. Также у знаменитости были волосы средней длины и челка.

"Раньше я одевалась на секонд-хенде, потому что на рынке выбор размеров был скудный. И та одежда, которая была больше, подходила женщине за 35", – подписала снимок украинская исполнительница.

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Коротко о знаменитости:

Alyona Alyona, настоящее имя Алена Савраненко – украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница.

Работала воспитательницей в детском саду "Теремок" в Барышевке. Также была заведующей детсада в селе Дерновка под Киевом. В детском саду проработала 4 года.

Рэп-тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube. В октябре 2018 года вышел первый видеоклип "Рыбки", который и сделал ее известной.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Alyona Alyona (Алена Савраненко) впервые вышла на публику вместе со своим возлюбленным Денисом. Недавно пара начала жить вместе и, по словам артистки, для нее это болезненная тема.