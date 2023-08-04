Одесская 'Барби' попала под прицел российской прокуратуры: что она говорит о войне и как выглядела до операций. Фото

Украинская блогерша-миллионница Валерия Лукьянова, которую в сети знают как одесскую "Барби" из-за ее сходства с куклой, нарвалась на проверки российской прокуратуры. Интересно, что одесситка много месяцев не публикует фото с РФ, поэтому подписчики Лукаяновой были уверены, что она разорвала связи со страной-террористкой.

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Однако, по словам лидера "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной, именно россияне пожаловались на деятельность "Барби". Речь идет о якобы методике лечения Лукьяновой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Генеральная прокуратура поручила прокуратуре города Москвы проверить деятельность одесской "Барби" – блогерши Валерии Лукьяновой. Это следует из ответа в наш адрес. Напомню, блогерша провозгласила себя "богиней Аматуе" и "лечит" людей с помощью скипидара и ртути", – говорится в официальном заявлении.

Заметим, что в соцсетях одесситка рекламирует свой марафон по похудению, учит не стареть, "чистить" организм и делится личными мыслями. Примечательно, что эти публикации не затрагивают тему войны в Украине.

Полномасштабное вторжение, судя по соцсетям, знаменитость встретила в Москве, но оставаться в стране-террористе не захотела. После путешествий по миру украинка решила остановиться в курортном мексиканском городе Канкун, которое называет "раем".

У Лукьяновой нет никакой публичной политической позиции. На ее странице есть архивные фото из Одессы, но в 2022 году она опубликовала "юмористическое" видео, в котором высмеяла санкции против России. Впоследствии ролик был удалён.

Одесская "Барби", называющая себя в постах способной идти против толпы, не решается потерять подписчиков ни из одной, ни из другой страны. Деньги она зарабатывает, впаривая подписчикам семинары и марафоны. Как можно понять по словам Мизулиной, среди клиентов одесситки есть россияне.

Также она регулярно привлекает внимание подписчиков, которых уже собрала около 2 миллионов, своими фото до трансформации. В частности, до того, как сделала грудь, нос и похудела.

Ранее OBOZREVATEL писал, что хореограф Влад Яма, покинувший Украину после полномасштабного вторжения российских окупантов, похвастался документом от ВСУ. Где он сейчас – читайте по ссылке.

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