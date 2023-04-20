Смеялась над санкциями против России и молчит о войне: куда пропала украинская 'Барби' Лукьянова. Фото

Известная украинская блогерша Валерия Лукьянова, которую в сети знают как одесскую "Барби" из-за ее небывалой схожести с легендарной куклой, решила молчать о кровопролитной и разрушительной войне в родной стране. Полномасштабное вторжение, судя по снимкам из соцсетей, знаменитость встретила в Москве. Но оставаться в стране-террористке девушка, очевидно, побоялась, ведь Россия все больше и больше ограждает себя от цивилизованного мира.

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Сейчас Валерия находится за границей, но о геноциде собственного народа продолжает упорно молчать. В Instagram за одесской "Барби" следит около 2 миллионов пользователей со всего мира, но им она рассказывает о своей счастливой жизни, косметике и хвастается снимками с отдыха. Судьба Украины, как можно догадаться, блогершу совершенно не волнует, хотя с такой большой аудиторией она могла бы быть очень полезной родной стране.

Практически сразу после 24 февраля 2022 года Лукьянова демонстрировала подписчикам свои снимки из США. Вскоре в ее блоге начали появляться фото с геопозицией городов в Мексике, а иногда и Европы. Девушка хвасталась отдыхом на пляжах, красовалась возле знаменитых памятников архитектуры и прочее.

Нельзя было сказать, что одесская "Барби" имела пророссийскую позицию, ведь она открыто не поддерживала войну, но вместе с тем вовсе о ней не говорила, как и о том, что РФ – агрессор.

Все изменилось на третий месяц полномасштабного вторжения. В апреле прошлого года Лукьянова опубликовала "юмористическое" видео, в котором поспешила высмеять санкции против России. Так, кстати, делали многие Z-патриоты, утверждая, что их "великая и могучая" страна легко справится без западных брендов, поскольку наконец сможет потреблять "качественный" отечественный продукт.

Так, в ролике блогерша говорит: "Санкции, которые меня лично очень рассмешили! Это закрытие сайта для проституток – OnlyFans. Закрытие самой убогой в мире мебели – IKEA. Наконец-то, ура! Закрытие Coca-Cola, это вообще просто. А еще пострадали кошки, им стало запрещено выступать на международных выставках".

Интересно, что вскоре после публикации Лукьянова видео удалила. Свои соцсети она, как можно было догадаться, ведет исключительно на русском языке.

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