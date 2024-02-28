Обнимались и целовались в Киеве: Анатолич предположил, почему LP надела худи с флагом России, и показал, что написал ей после скандала

Известная американская певица Лаура Перголицци, она же LP, разочаровала многих украинских поклонников, когда с восторгом показывала свое новое худи с российским триколором, подаренное фанами из страны-террористки. Размышлял об этом поступке звезды и ведущий Анатолий Анатолич. В 2018 году он лично познакомился с LP, когда та стала хедлайнером третьего дня украинского фестиваля Atlas Weekend в Киеве. По словам шоумена, тогда они обнимались и целовались с артисткой, а ее проукраинская позиция до недавнего времени не вызывала у него сомнений.

Анатолич озвучил три возможных объяснения поступка певицы. Соответствующее видео с собственными размышлениями, а также воспоминаниями ведущий обнародовал на личной странице в Instagram.

"Я с LP познакомился во время интервью на Atlas Weekend за пару лет до войны. Мы с ней обнимались, целовались, классно общались, и здесь происходит подобное. Это удивительно, почему так происходит, ведь есть куча фотографий, где она с украинским флагом, с поддержкой украинских беженцев, и здесь на тебе. Я сразу написал ей в личные", – рассказал Анатолич.

И действительно, шоумен решился напрямую спросить у звезды, которая в течение двух лет полномасштабной войны поддерживала Украину, почему она решила вдруг транслировать совершенно противоположные мысли и кичиться российским принтом на одежде.

Сообщение Анатолича в переводе звучит так: "Россия – террористическое государство. Мы видели вас в Киеве на концерте. А теперь мои дети прячутся от российских ракет в подвале. Обидно не понимать очевидных вещей, о которых знает весь цивилизованный мир".

Певица оставила сообщение украинца без ответа.

Анатолич озвучил свои предположения относительно поступка и позиции Лауры Перголицци: "Первое – она просто недалекая, внутренняя американка, хоть происхождение итальянское, она просто недалекая и не понимает, что происходит. Второе, она некий "голубь мира, я за мир, люблю украинцев, но если россияне прислали худи, и слова поддержки, то я и за россиян". Или третий вариант – она решила действительно поддержать россиян, сознательно. В этот вариант я не верю. Думаю, все-таки вариант номер один, что она типа как бы за нас, но своих фанатов в России бросать не хочет".

Анатолич напомнил, что в свое время LP отменила концерты в России, но теперь стало понятно – певица, вероятно, сделала это не от чистого сердца и не из-за своей сознательной антивоенной позиции.

Напоследок ведущий поделился своим выводом: "Судя по этому видео с худи, она может бы и поехала в Россию выступить, потому что, как говорится, политика политикой, а песни нужно петь всем. Я к чему веду? Не может быть никакого творчества без позиции. Я не могу, и вы не можете, я в этом уверен, воспринимать любое творчество актера, певицы, ведущего, блогера, без понимания его позиции… Те времена, когда можно было еще говорить, что кто-то там, что-то там, вне политики– те времена канули в лету. Возможно, у кого-то такая позиция остается, но точно не у украинцев. Слушать LP? Да нет, нафиг. А так, она там что-то невнятное пробормотала о том, что все фанаты заслуживают внимания. Пошла нах*р".

Отметим, возмущение вызывает тот факт, что Лаура Перголицци считалась одной из самых проукраинских иностранных звезд, ведь множество раз выражала поддержку свободному народу, выходила на сцену с украинским флагом.

Как писал OBOZ.UA, ранее Анатолий Анатолич вспоминал актрису Ирину Горбачеву, которая неожиданно поддержала Россию. Ведущий вспомнил, как в 2021 году в Киеве тогда еще жена музыканта Антона Савлпова признавалась Украине в любви.

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