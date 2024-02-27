Поддерживавшая Украину певица LP записала благодарность российским фанатам и оказалась в центре скандала

Американская певица Лаура Перголицци, она же LP, которая два года поддерживала украинцев в войне, оскандалилась благодарностью российскому фан-клубу. Артистка опубликовала видео в худи с триколором, но уже вскоре удалила его.

Звезда поспешила оправдаться, записав ролик в Instagram, где заявила, что ценит "всех своих фанатов". Относительно войны она не сказала ни слова, как и не объяснила свое противоречивое решение одеть кофту с российской символикой.

В кадре она позировала в белом наряде с изображением корабля, паруса которого были окрашены в синий, красный и белый цвета. Под принтом россияне написали название своего фан-клуба "LP Official Russia", а сзади разместили имена некоторых участников группы фанатов.

Лаура Перголицци показала подписчикам худи со всех сторон, разрекламировав россиян и заверив их в своей любви. Очевидно, уже скоро она начала получать негативные сообщения, поэтому видео исчезло, а на его месте появилось другое – с обращением к украинцам.

"Приветствую из Копенгагена, Дания. Я очень уважаю и благодарна всем фанатам в мире. Я знаю, что есть много украинских беженцев в Балтии, и я бы хотела, чтобы мои украинские фанаты знали, насколько я вас поддерживаю", – сказала певица.

Исполнительница заявила, что ждет встречи с украинскими фанатами во время ближайших концертов в Европе. Однако извинений и осуждения геноцида, развязанного россиянами, подписчики так и не дождались.

Возмущение вызывает тот факт, что Лаура Перголицци считалась одной из самых проукраинских иностранных звезд, ведь множество раз выражала поддержку свободному народу, выходила на сцену с украинским флагом, а в 2018 году стала хедлайнером третьего дня Atlas Weekend в Киеве.

Ранее OBOZ.UA писал, что актер Мики Рурк обнародовал видео с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, где он подписывает сине-желтое знамя, и призвал мир донатить украинцам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!