'Об этом говорят шепотом'. Звезда сериала 'Домик на счастье' объяснила, чем россияне, приехавшие жить в Крым, отличаются от украинцев

Популярная украинская актриса Светлана Косолапова ("Домик на счастье"), которая родилась и выросла в Крыму, рассказала, какие настроения сейчас там царят. На временно оккупированном полуострове живет мама артистки.

В интервью OBOZ.UA Светлана Косолапова объяснила, почему приняла решение не посещать родной край, а также рассказала, как стремительно меняется там население, и чем люди, переезжающие жить на полуостров из России, отличаются от украинцев.

"Моя мама – киевлянка, однако почти всю жизнь прожила в Крыму, – говорит Светлана. – Она из таких людей, кто тяжело покидает нажитое имущество, поэтому сейчас она там. Мы ежедневно общаемся, причем часто на украинском. Хотя это не очень безопасно, потому что разговоры прослушиваются. И это может иметь трагические последствия. Мамина знакомая имела телефонный звонок с родственниками, в котором заговорила о войне, и ее забрали, представляете? У женщины трое детей".

"В свое время я училась в украинской гимназии – это была одна из лучших школ в Крыму, – вспоминает актриса свое детство. – Хорошо владела с детства украинским. Дома, правда, мы разговаривали по-русски, по папиной линии все родственники – русские… В Крым я не поеду, пока туда не вернется Украина. Там очень все изменилось, много приехало людей из разных точек России. Люди – какие-то зашоренные, боятся что-то сказать. Однако многие, кто ждет Украину, но об этом тоже говорят шепотом".

"Представляете, мама приехала в Киев в конце зимы 2022, чтобы отпраздновать свой день рождения, который отмечает 24 февраля, – продолжает Светлана. – Ближе к полуночи пришел ко мне мой друг, актер Виталик Ажнов, говорит: "Буди маму, потому что день рождения только раз в год бывает". Мы ее поздравили, хорошо посидели, легли спать, а в четыре проснулись от новостей, что началась полномасштабная война. Все в шоке, не знали, что делать".

"На следующий день решаем ехать машиной на мероприятие, – вспоминает актриса. – А сестра с детьми и мамой должны доставаться поездом. Но в какой-то момент мама отказалась – и не села в поезд. Решила остаться в Киеве у брата. И уехала домой только через два с половиной месяца, когда услышала, что закроются административные границы с Крымом".

Ранее OBOZ.UA писал, что ведущая телеканала СТБ Надежда Матвеева, также родившаяся и выросшая в Крыму, призналась, когда последний раз была в родной Керчи, и ответила, имеет ли имущество в аннексированном Крыму. "В последний раз была в Крыму в 2014-м. Надо было маму тогда уж забирать. Она жила там. Она очень унывает, что не может туда поехать. Даже мысленно. Там есть двоюродные сестры, с которыми я уже давно не общаюсь. Еще до всех событий. Квартиру успели там продать. Я добавила немного денег, сделали ремонт и сейчас мама живет в Ирпене", – поделилась телеведущая.

Также телеведущая, в свое время получавшая высшее образование в тогда еще советской Москве, рассказала, что тогда крымчан в СССР искренне считали украинцами: "Во время обучения меня идентифицировали как студентку из Украины. Крым – это было "из Украины". Случился только один неприятный случай, который вспоминаю. Я пригласила на свадьбу подругу, сокурсницу, которая родом из русского Орла. И она сказала дословно: "В Украину? Я не уеду!" Для меня это стало оскорблением. Наверное, такое отношение было у них всегда. Но ничего не выясняла – просто прекратила общение. А поскольку переехала сразу с мужем в Украину, то и все связки оборвались".

Полное интервью и Светланой Косолаповой на OBOZ.UA читайте здесь.

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