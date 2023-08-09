Надежда Матвеева призналась, когда последний раз была в родной Керчи, и ответила, имеет ли имущество в аннексированном Крыму

Известная украинская телеведущая Надежда Матвеева родилась и выросла в Керчи. Последний раз она была дома в 2014 году, когда приехала забирать из аннексированного Россией Крыма маму. Сейчас женщина живет в Ирпене, куда ее перевезла дочь.

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С родственниками из Крыма Матвеева перестала общаться уже давно. Об этом она рассказала в интервью Славе Демину для его одноименного YouTube-канала (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Сейчас телезвезда с грустью сообщает, что ни она, ни мама не могут даже представить своего возвращения на малую родину – так долго они там не были. Не осталось в Керчи у Матвеевой и недвижимости – все успели вовремя продать.

"Последний раз была в Крыму в 2014-м. Надо было маму тогда уже забирать. Она же там жила. Она очень грустит, что не может туда поехать. Даже в мыслях. Там есть двоюродные сестры, с которыми я уже давно не общаюсь. Еще до всех событий. Квартиру успели там продать. Я добавила немного денег, сделали ремонт и сейчас мама живет в Ирпене", – поделилась знаменитость.

Вспомнила ведущая и о жизни в Москве, куда она поехала учиться в 17 лет. Матвеева рассказала, что планировала поступать в Киев на математический факультет, однако она окончила школу в 1986 году, а 26 апреля этого года, как всем известно, случилась трагедия на Чернобыльской АЭС. Несмотря на то, что информацию тогда скрывали, мама юной Надежды побоялась отпускать дочь в столицу, осознавая, какие последствия на ее здоровье может оказать радиация.

"У меня была золотая медаль и она позволяла тогда поступить в столицу, сдав всего один экзамен на пять. А тогда столицы – это Киев, Москва, Симферополь. И тогда решили, что Москва. Все годы, пока я училась там, когда я начинала разговаривать, как я думала на русском, мне говорили: "О, хохлушка". Буква "Г"... Это при том, что на украинском языке я тогда не разговаривала. Я росла в русскоязычной среде в Керчи", – рассказала звезда.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Матвеева ошеломила поклонников новостью – она встречается с мужчиной, который младше ее на 20 лет. Избранник даже успел сделать звезде предложение.

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