О ссорах с Зеленским, разводе с женой и пагубных привычках: 5 фактов об Александре Пикалове

Украинский комик и актер Александр Пикалов 30 января отмечает день рождения. Ему исполнилось 46 лет.

Самый популярный байкер в Украине не скупой на громкие высказывания о "грязной" политике, а его развод с женой после 18 лет брака обсуждала вся страна. OBOZREVATEL собрал интересные факты об одном из творческих руководителей студии "Квартал 95".

Недоразумения с Зеленским

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Александр Пикалов рассказывал, что отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским не всегда складывались гладко. Недопонимания были вызваны спорами из-за работы, но острые ситуации быстро "заглаживались". Еще в начале творческого пути друзья так поругались, что не общались год.

Сейчас бывшие коллеги редко общаются и видятся на праздниках. У Пикалова нет личного телефона Зеленского. Президент сменил старый номер, а новый своему товарищу не дал. Об этом Пикалов рассказал в интервью "Українській правді". Артист был против политической карьеры друга. У Александра также были претензии к президентской деятельности, в частности, как Зеленский подбирает кадры на управленческие должности в стране.

Курение и алкоголь

Александр Пикалов не скрывает, что у него много вредных привычек. Он является фанатом Элвиса Пресли и унаследовал у него страсть к алкоголю и сигаретам. В программе "Зе Интервьюер" актер заявил, что любит "прибухнуть", как король рок-н-ролла, и также постоянно курит кубинские сигары. От курения Пикалов пытался избавиться, переходил с тяжелых сигарет на тонкие. Любимый напиток комика – текила и виски.

Конкуренция в "Квартале"

Пикалов подчеркивал, что конкуренция в коллективе "Квартал 95" всегда существует. После того как Владимир Зеленский покинул студию, актеры начали работать над ребрендингом, которого не было 20 лет. Творческими руководителями стали Евгений Кошевой и Александр Пикалов.

Развод с женой

Пикалов расстался с супругой Ириной после 18 лет брака. Он оставил частный дом жене и 15-летнему сыну Михаилу. Бывшая работает продюсером в "Квартале 95" и крестила дочь Зеленских.

В 2020 году Александр рассказал, что часто дарил жене цветы, не называл тещу мамой и не отдавал все деньги в семью. "Настоящий мужчина не должен ходить без штанов, но обязан решить какую-либо проблему", – заявлял Пикалов.

Политический юмор

"Квартал 95" известный жесткими политическими шутками над чиновниками. Однако над нынешними властями юмор стал более "лайтовым", и Пикалов заметил, что это самоцензура. Их сейчас контролирует помощник президента Сергей Шефир. Он иногда подсказывает, что не следует пускать в эфир.

Сам Пикалов ранее пародировал бывшего президента Виктора Януковича, а сейчас – бизнесмена Игоря Коломойского. По словам артиста, нередко политики обижались на кварталовцев. Елена Зеленская продолжает работать автором в студии "Квартал 95", но к политическим шуткам относится скептически. Первая леди следит, чтобы юмор был правдивым.

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