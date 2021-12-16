Разведенный Пикалов из "Квартала 95" засветился с другой женщиной: кто она. Фото

Катерина Малай
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Разведенный Пикалов из 'Квартала 95' засветился с другой женщиной: кто она. Фото

Один из ключевых актеров студии "Квартала 95" Александр Пикалов засветился на чувственном фото с красавицей-блондинкой. СМИ сообщают, что автор селфи – подруга Веры Брежневой и основательница артгалереи в Киеве Нина Горбачева.

Об этом 16 декабря сообщило издание ГОРДОН, прикрепив соответствующий кадр. Позже женщина удалила пост из Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Судя по другим видео на странице Нины, накануне она посетила концерт комиков, который сняла с близких к сцене мест.

Нина посетила концерт "Квартала 95"
Видео дня

Вероятно, после выступления она встретилась с актерами, где и сделала фото с Александром, которое подписала: "Мой приятный человек" и добавила эмоджи в виде сердечка.

Нина Горбачева запостила фото с Александром Пикаловым

Согласно информации в сети, Нина является директором благотворительного фонда "Луч Веры", основательницей которого стала певица Вера Брежнева. Женщины помогают детям с онкогематологическими заболеваниями.

Нина является директором благотворительного фонда "Луч Веры"
Вместе с Верой Брежневой она помогает больным детям

В профиле блондинки, на который подписаны Екатерина Осадча, Юрий Ткач, Оля Цыбульская и другие известные личности, много фотографий с 7-летним сыном, семьей и собачкой Инди.

В профиле Нины много фото с 7-летним сыном

Она любит делать эстетические студийные фотографии в цвете и чб, часто путешествует и увлекается творчеством.

Нина любит делать профессиональные кадры
Горбачева часто путешествует

Коротко о звезде:

Александр Пикалов – 45-летний комик. Родом он из Кривого Рога. Карьеру юмориста начал в студенческой команде КВН, а в 1998-м перешел в команду "95 квартал".

Напомним, что Александр Пикалов недавно рассказал о разводе с Ириной Михайличенко, с которой они были вместе 18 лет. У супругов остался 15-летний сын Михаил.