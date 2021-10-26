Пикалов с женой развелись: что известно об их 15-летнем сыне. Фото

Известный украинский юморист и шоумен Александр Пикалов объявил о разводе со своей супругой Ириной после 18 лет брака. Они вместе воспитывают 15-летнего сына Михаила, который увлекается футболом, хорошо учится в школе и считает своего отца "странным".

Об этом рассказывал сам Пикалов в разных интервью в течение последнего года. Новость о разводе шоумена с женой взорвала накануне украинские СМИ, и пока неизвестно, с кем останется жить их сын. OBOZREVATEL собрал интереснейшую информацию о Михаиле Пикалове и его фотографии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Александр Пикалов в одном из интервью заявлял, что он скорее "батя" для своего сына, чем "папа". Звездный отец больше всего боится, чтобы его сын не вырос "беспомощным мажором". Александр и Ирина специально не стали отдавать Михаила в элитную школу, поскольку там, по их мнению, "слишком много понтов".

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Пикалов старший не раз пытался научить сына кататься на мотоциклах, однако Михаилу это не так интересно, как спорт.

"Он футболист. На самом деле, он и в мотоциклах разбирается. Может посмотреть и сказать, что вот этот вот классный. Но у него нет такой дурости в голове, как у меня. Да и слава Богу. Хотя у меня была мечта рвануть с ним на двух мотоциклах в путешествие", – рассказал Александр в интервью для Теленедели.

Он отметил, что интересы с возрастом у него поменяются, и вспомнил, как подсовывал сыну мяч, с которым он не сильно хотел играть.

"Помню, мяч ему тоже долгое время подсовывал, он не сильно хотел им играть. И вдруг увлекся так резко, теперь и засыпает вместе с мячом. Футбол – это его личный осознанный выбор", – отметил комик.

Также Александр подчеркнул, что у него очень скромный сын, который особо не проявлял желания быть на сцене, как например дочь Александра Владимира Зеленского или дочь Варвара Евгения Кошевого.

По его словам, он участвовал в школьной самодеятельности, однако "его не тянет в эту сторону".

"Пока серьезно воспринимает только футбольную карьеру и то, что связано со спортом", – сказал Пикалов.

Михаил однажды заявил своему отцу, что считает его "странным".

"У Миши сейчас такой возраст, что он практически не делится своими переживаниями. Как-то сказал мне: "Знаешь, пап, я посмотрел – ты у меня все-таки странный". У нас нет разделения – папа или друг. Я никогда на него не кричал, поскольку сам хулиган", – вспомнил Пикалов.

Кроме того, шоумен рассказал, что в их семье нет понятия "строгий родитель". У Александра с сыном была договоренность, что он будет получать все, что захочет, если будет хорошо учится в школе.

"Я сказал: "Будешь хорошо учиться, все у тебя будет. Потому что сейчас учеба – это твоя работа". Слава Богу, он никаких больших запросов никогда не делал. Только необходимое: спортивная обувь или модная футболка", – сказал Александр.

В интервью для Father`s club Пикалов добавил, что пока не знает, кем захочет стать его сын, однако кроме футбола Михаил интересовался животными.

"Как-то сказал, что хочет лечить животных. Теперь о футболе мечтает. Но чтобы он не выбрал – я приму всё! Лишь бы он хороший был. Пускай развивается. Просто ему нужно как можно раньше определиться. Чтобы знал куда поступать и приложил максимум усилий", – сказал Александр Пикалов.

В одном из выпуском программы "Сніданок" на 1+1 шоумен заявил, что очень хорошо, что его сын никак не связан с профессией отца. По его словам, он гордится на футбольных матчах Мишей.

Напомним:

Александр Пикалов объявил о разводе со своей супругой после 18 лет брака. Неожиданную новость он сообщил в интервью для "УП". Всех деталей он не стал раскрывать. И даже о самом разводе вспомнил мимолетно. Подробнее можно прочитать по ссылке тут.

Коротко о знаменитости:

Александр Пикалов – украинский актер, сценарист, художественный руководитель и автор "Студии Квартал 95". Родился в 1976 году в Кривом Роге. Играл в студенческие годы в КВН. С 2003 года входит в авторский состав "Студии 95 квартал". Со своей супругой познакомился в доме пионеров, где работал дворником и сторожем. Александр любитель мотоциклов, в 2015 году у него было около 40 разных видов этого транспорта.

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