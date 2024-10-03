'О Путине не говорили'. Ахтем Сеитаблаев рассказал, как вел себя на съемках в Украине один из рупоров Кремля – актер Дмитрий Певцов

Известный украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев рассказал, как вели себя российские актеры на съемочных площадках в Украине. В частности вспомнил о яром путинисте Дмитрии Певцове, который снимался в картине Сеитаблаева "Чемпионы из подворотни".

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По словам Ахтема Сеитаблаева, со стороны российских актеров действительно наблюдалось определенная надменность в общении. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

В 2011 году Ахтем Сеитаблаев выпустил фильм "Чемпионы из подворотни" об украинской команде по уличному футболу. Кроме наших актеров, в нем снимались российские, в частности, Дмитрий Певцов, который сам себя называет ярым путинистом и публично поддерживает вооруженную агрессию России против Украины.

"О Путине мы с ним, конечно, не разговаривали во время съемок, – отвечает Ахтем Сеитаблаев на вопрос, как вел себя на площадке актер. – А если брать в общем, то определенное превосходство со стороны некоторых актеров действительно наблюдалось. Где-то во фразе, где-то в поведении. Не явно, потому что у меня на площадке такое невозможно, однако подсознательно проскакивало. Однако не могу этого сказать об абсолютно всех снимавшихся у меня актерах. Например, приятные воспоминания остались о Валентине Гафте, Светлане Немоляевой".

"У нас в то время производилось почти половина всего, чем потом наполнялся российский телевизор, – добавил Сеитаблаев. – Объясняли это тем, что здесь делать кино дешевле. И мы уже только потом поняли, что это все была тоже составляющая продвижения "русского мира". И ужасались, что в какой-то мере принимали в этом участие. Но я никогда не снимал картин, где был хоть какой-то намек на российское величие. В целом, сделал лент семь, преимущественно это мелодрамы".

Ранее OBOZ.UA писал, что актер и депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов в феврале получил подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, СБУ обвиняет артиста в том, что он занимался и продолжает заниматься информационно-подрывной деятельностью в пользу Кремля, пропагандой войны и посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Полное интервью с Ахтемом Саитаблаевым читайте на OBOZ.UA здесь.

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