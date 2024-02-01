Призывал к захвату Украины и убийству украинцев: СБУ сообщила о подозрении актеру Дмитрию Певцову по трем статьям

Известный российский актер и депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов получил подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины на основании собранных доказательств СБУ. Следователям удалось сформировать доказательную базу, подтверждающую, что звезда "Бандитского Петербурга", "Корабля" и т. д. занимался и продолжает заниматься информационно-подрывной деятельностью в пользу Кремля, пропагандой войны и посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Об этом пресс-служба СБУ сообщила в своем Telegram-канале. В тексте отмечается: "Поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства".

Итак, инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили, что актер входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессора. Он неоднократно выступал в поддержку оккупантов во время пропагандистских мероприятий с участием кремлевского вождя Владимира Путина.

Кроме того, кремлевский шут, как отмечают в сообщении СБУ, регулярно выступал в эфирах центральных телеканалов РФ, где призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины. В интервью кремлевским пропагандистам Певцов рассказывал о том, как лично голосовал за признание независимости временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Также фигурант оправдывал преступные действия российских войск и оккупационных администраций РФ во временно захваченных регионах Украины.

Следователи СБУ сообщили артисту-путинисту о заочном подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 436 (пропаганда войны).

Как писал OBOZ.UA, ранее Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на российского актера Владимира Машкова, поддерживающего агрессивную политику Кремля и оправдывающего полномасштабное вторжение РФ в нашу страну. Пропагандисту заочно объявлено о подозрении.

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