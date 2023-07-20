'Нужно, чтобы в футболке с флагом Украины вышел к россиянам': Монатика захейтили за то, что он ненавидит только российские власти

Украинцы набросились на известного певца Дмитрия Монатика за его слова о том, что не стоит тратить энергию на ненависть ко всем россиянам. Сам артист заявил, что сконцентрировался на ненависти только к российским властям и любви к Украине.

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Пользователи сети напомнили звезде, что на передовой воюют обычные россияне, делающие это добровольно, а не по принуждению. Соответствующие комментарии появились в соцсетях OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В своем интервью Монатик сказал: "У меня есть ненависть к власти, которая это делает. Запудривает мозг, туманит мысли, закрывает правду. Есть ядро, откуда все растет. Прямо ненависти к каждому россиянину не хватит".

На такое мнение украинцы отреагировали крайне негативно. Они обвинили звезду в том, что он стремится толерировать россиян, и вспомнили, что ранее артист строил карьеру в РФ.

"А из артиллерии на фронте стреляют Путин и Володин", "У него никого война не забрала, дом цел, деньги есть, так он такое и говорит", "Надо, чтобы в футболке с флагом Украины вышел к простым россиянам, тогда ненависть с появится, если выживет", "Видимо, его "мозг" российские власти тоже запудрили", "Всегда был предателем", "Он еще до начала войны был за границей и не может оценить весь ужас, который был и есть. Ему не понять никогда, разве что только пойти на передок, чтобы открылись глаза", – говорится в сообщениях.

Украинцы попытались обосновать свое мнение и объяснить, почему не согласны с позицией звезды. По мнению некоторых пользователей, не стоит отделять российские власти от людей, которые их избрали, спокойно наблюдают за геноцидом и поддерживают диктатора.

"Ну да, не хочется тратить свою энергию на ненависть к этим ублюдкам, но по-другому уже невозможно, потому что это война, где гибнут украинцы. Уважаю Диму, но это мнение немного странное", "Соглашаюсь. Так же как гитлеровская власть затмила мозги целого народа. И японская тоже", "Нет, не согласен. Они сознательно идут убивать, грабить. Цель – халява и нажива", "А на войну с Украиной идет воевать власть? Может Монатик не слышал, что большинство идет не по принуждению, а за деньги и по доброй воле", – высказались украинцы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Монатик расплакался во время интервью, рассказывая о разлуке с маленькими детьми. Семилетний Даниил и пятилетний Платон с матерью остаются за границей.

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