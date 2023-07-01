Новый титул – новая зарплата: стало известно, сколько получает принц Уильям

После смерти королевы Елизаветы II ее сын Чарльз III вступил на престол, а принц Уильям получил статус герцога Корнуолльского. Новый титул подразумевает не только новые обязательства, но и другую зарплату. Так, судя по финансовым отчетам британской королевской семьи, супруг Кейт Миддлтон получил рекордный частный доход, который превысил прошлогодний на один миллион фунтов стерлингов.

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Об этом сообщило издание DailyMail. Последняя годовая зарплата принца Уэльского составила шесть миллионов фунтов стерлингов (7,5 миллиона долларов). В заявлении, которое сопровождало финансовый отчет, говорится, что в течение 2022−2023 годов герцогство имело рекордный профицит в сумме, эквивалентной 30 млн долларов.

Однако, в следующем году зарплата главного наследника британского престола может вырасти до 20 миллионов фунтов стерлингов (25 миллионов долларов).

Стоит отметить, герцогство Корнуолльское – это частное владение, которое основал король Эдуард III в 1337 году. Таким образом он хотел обеспечить независимость его сыну. Принц Уэльский стал 25-м монархом, который унаследовал земельные владения. Произошло это после кончины его бабушки, королевы Елизаветы II, и восшествия на престол отца.

К слову, официальная коронация Чарльза III состоялась 6 мая 2023 года. На нее была потрачена рекордная сумма – 250 миллионов фунтов стерлингов. Для сравнения, церемония для королевы Елизаветы II обошлась в 1,57 миллиона фунтов стерлингов, что сегодня эквивалентно 46 миллионам фунтов стерлингов. В день церемонии были задействованы около 6000 военнослужащих британских вооруженных сил. На торжестве присутствовали 2000 человек.

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