'Он просто невероятный': фотограф Чарльза III рассекретил, портрет кого из украинцев мечтает сделать

Королевский фотограф Хьюго Бурнанд, который уже 20 лет работает с Чарльзом III и Камилой, рассказал, как прошла коронация монархов и признался, кого из украинцев хочет запечатлеть. Он вспомнил, что 4 дня до церемонии практически не выходил из Тронного зала и не спал. Данное событие было для него ответственным, несмотря на то, что ранее ему приходилось фотографировать важные мероприятия, в том числе и свадьбу принца Уильяма и Кейт Мидлтон.

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Об этом Бурнанд поведал в программе "Завтрак с 1+1". В своей речи он вспомнил президента Украины Владимира Зеленского. Хьюго назвал лидера страны героем и иконой нашего времени, отметив, что с удовольствием сфотографировал бы его (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если бы ты спросила меня, кого бы я хотел пофотографировать (обратился Хьюго Бурнанд к журналистке, – ред.), я однозначно сделал бы портреты людей, которые, по моему мнению, герои и иконы нашего времени. Например, ваш президент Зеленский. Он крутой. Я думаю, он просто невероятный", – сказал знаменитость.

Также королевский фотограф сообщил, что монархи оплачивают ему его работу, но это не "заоблачная сумма", а достойное вознаграждение. После коронации Чарльза III и Камилы, состоявшей 6 мая, Бурнанд отсыпался целый день. Он подчеркнул – ему было приятно работать с Его Величеством, поскольку он "очень воспитан и умен".

"Мы очень долго готовились, а последние четыре дня вообще почти не выходили из Тронного зала Букингемского дворца – раскладывали технику, настраивали свет и проводили репетиции фотосессии. Потом отбирали фото, и только потом я наконец-то выспался. Спал весь день", – сказал фотограф.

Ранее OBOZREVATEL информировал, что первая леди Украины Елена Зеленская на коронацию монархов надела роскошный наряд цвета морской пены. Она появилась на торжестве с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

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