От боли до примирения: знаменитые пары, сохранившие брак после измены партнера

Измена – испытание, которое далеко не каждая пара способна выдержать. А когда вы постоянно в центре внимания, это еще травматичнее: к душевной боли добавляется активное обсуждение в медиа.

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Рассказываем в материале OBOZREVATEL о знаменитостях, сохранивших брак с неверными партнерами. Некоторые из них неоднократно пожалели об этом решении.

1. Билл Клинтон и Хиллари (в браке 48 лет)

42-й президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон познакомился с политиком и дипломатом Хиллари во время учебы в университете. Тогда Биллу понравилась естественная красота Хиллари (она очень редко наносила косметику), а ее сердце покорили харизма и уверенность однокурсника. После непродолжительных встречаний пара сыграла свадьбу (1975). Вскоре после этого оба полностью сконцентрировались на политике.

Во время предвыборной гонки стало известно о тайном романе Билла с журналисткой Дженнифер Флауэрс, который длился 12 лет. Тогда Хиллари повергла в шок американцев, сказав, что узнала об интрижке за несколько лет до обнародования. Она серьезно поговорила с мужем и заставила его расстаться с любовницей. Но это была не последняя измена.

Когда Клинтона избрали на второй президентский срок, он закрутил роман с молодой практиканткой Моникой Левински. Этот секс-скандал чуть не привел к импичменту и разводу с Хиллари. Однако жена снова публично поддержала мужа, а дома долгое время жила в отдельной комнате и не общалась с ним. Позже она простила измену, чем сохранила брак.

2. Сара Джессика Паркер и Мэтью Бродерик (26 лет вместе)

Американская актриса Сара Джессика Паркер, известная ролью Керри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе", и актер Мэтью Бродерик поженились в 1997 году. Этот брак называли одним из самых крепких в Голливуде. Однако в 2008 году журналистам стало известно о романе Мэтью с 25-летней официанткой. Мужчина виделся с любовницей на квартире у друга. Неверность Бродерика стала ударом для Сары, поэтому она покинула их дом и записалась к семейному психоаналитику. Это помогло паре урегулировать конфликты и не разводиться. Сейчас они воспитывают дочерей, которых выносила суррогатная мать.

3. Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм (24 года в браке)

В 1999 году футболист Дэвид Бекхэм и британская певица, актриса и модельер Виктория Бекхэм сыграли свадьбу. В 2002 году мужчине футбольный клуб "Реал Мадрид" предложил выгодный контракт. Он был вынужден уехать в Испанию, оставив жену с детьми в Великобритании. Через несколько месяцев после этого стало известно о тайном романе Дэвида с его ассистенткой Ребеккой Лус, которая помогала изучать язык и адаптироваться к жизни в новой стране.

Виктория, увидев в медиаизданиях фото Бекхэма с любовницей, взяла детей и прилетела к мужу, чтобы разорвать отношения. Во время разговора она все же простила его. После этого неоднократно появлялись в СМИ публикации о романах Дэвида, но пара опровергала эти слухи.

Бейонсе и Джей-Зи (в браке 15 лет)

Американская исполнительница Бейонсе и Шон Кори Картер (рэпер Джей-Зи) встречались 5 лет, прежде чем узаконить отношения. Казалось бы, прошли небольшое испытание временем, но тяжелее всего было впереди – в 2013 году муж изменил певице. Казалось, брак вот-вот развалится. Свою обиду Бейонсе выразила в альбоме Lemonade, а через год после этого Джей-Зи выпустил альбом "4:44", где признался, что сожалеет о своем поступке. Это растрогало звезду, и она смогла простить мужу неверность.

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