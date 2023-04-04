Закрывают глаза на возраст: звездные красавцы, избравшие спутниц старше себя

Раньше люди прежде чем начать встречаться учитывали рост, статус, возраст или национальность человека. Теперь все по-другому. Современное общество сместило акценты на личностные качества и чувства. Все чаще создаются семьи, где жена старше, выше и больше зарабатывает, но это никого не смущает.

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OBOZREVATEL подготовил подборку ярких пар, где мужчины моложе своих избранниц. Для них не важна цифра в паспорте, если рядом любимая, которая является надежной опорой и поддержкой.

Ник Джонас и Приянка Чопра

Разница в возрасте американского певца и актера Ника Джонаса и индийской актрисы и модели Приянки Чопры – 10 лет. Возраст и воспитание в разных культурах не стали помехой. Пара была вместе несколько месяцев. Для Ника этого было вполне достаточно, чтобы сделать серьезный шаг – признаться в признании. "Я не ожидала этого... Мы встречались так мало. Я понимала, что скоро мы поженимся, но была в шоке. В результате я отпустила ситуацию и решила ему довериться", - рассказала в одном из интервью Приянка. Свадьба звезд состоялась в 2018 году. А в 2022 году они стали родителями девочки.

Колсон Бейкер и Меган Фокс

Американская актриса и модель Меган Фокс была 11 лет в браке с американским актером Брайаном Остином Грином. После скандального развода в 2021 году звезда "Трансформеров" закрутила роман с рэпером Колсоном Бейкером (псевдоним – Machine Gun Kelly), который на 4 года младше ее. Они познакомились во время съемок фильма "Север на злаковом поле". Известно, что Меган познакомила избранника с тремя сыновьями, и то, что в 2022 году Колсон сделал предложение.

Том Каулитц и Гайди Клум

Немецкая топ-модель и актриса Гайди Клум познакомилась со своим будущим мужем гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем в 2018 году. Они встретились на съемках шоу "Топ-модель по-немецки". Звездную красавицу не смутила 16-летняя разница в возрасте, поэтому у них быстро закрутился роман. Через год встречаний Гайди и Том поженились. Они на своем примере доказали, что чувства не знают возраста.

Райан Гослинг и Ева Мендес

Канадский киноактер Райан Гослинг и на 7 лет старшая американская актриса Ева Мендес познакомились в 2011 году во время съемок фильма "Место под соснами", где нужно было играть влюбленных. После завершения съемок папарацци заметили знаменитостей на свидании в Диснейленде. С тех пор влюбленные не расстаются. В 2014 году у пары родилась девочка Эсмеральда, а еще через два года – Аманда. Далее Ева была вынуждена закончить кинокарьеру, и заняться воспитанием малышей.

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