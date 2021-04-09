Новая оптическая иллюзия доказала, что человеческий мозг может обманывать. Видео

На днях врач британской службы здравоохранения Каран Радж поделился в соцсетях новой оптической иллюзией.

В его ролике в TikTok под названием "Твоя жизнь – обман" изображен фотопейзаж в кислотных оранжево-пурпурных тонах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Пока вы фокусируетесь на черной точке, клетки колбочек в сетчатке ваших глаз теряют чувствительность к цвету, который вы видите. Оранжевый и фиолетовый приглушаются комплиментарными цветами", – объяснил происходящее доктор.

По его словам, когда изображение меняется на черно-белое, мозг заполняет пробелы этими комплиментарными цветами, чтобы сохранить "иллюзию нормальности".

Поэтому зрители видят не черно-белую картинку, а естественные цвета природы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, оптическая иллюзия с вращающимся домом напугала пользователей сети. Соответствующее видео разместили в TikTok, где оно собрало миллионы просмотров и полторы тысячи комментариев.

Австралиец Спенсер Портер из Мельбурна приобрел фургон 70-х годов, чтобы отремонтировать его и отправиться вместе с семьей в путешествие. Но мужчина заметил оптическую иллюзию – он так и не смог понять, какого цвета трейлер.