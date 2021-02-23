Оптическая иллюзия с вращающимся домом напугала пользователей сети. Видео

На первый взгляд этот дом ничем не отличается от других жилых зданий в Австралии недалеко от аэропорта Бэнкстаун. Однако, если ехать мимо на машине, то вы не поверите своим глазам.

Видео разместили в сети TikTok, где оно уже собрало миллионы просмотров и полторы тысячи комментариев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Этот вращающийся дом своей оптической иллюзией всегда сбивает меня с толку", – подписала опубликованные кадры очевидица.

В комментариях начали рассуждать, кто мог спроектировать такое здание. И даже допустили, что эта оптическая иллюзия может привести к ДТП.

Отметим, что этот дом называется "Камофлер" или "культовый прядильный дом". Проект создала австралийская художница Реджина Уолтерс. Она основала концепцию дома на работах выдающихся сиднейских художников, которые использовали экспериментальные методы камуфляжного дизайна и маскировки.

Как сообщал OBOZREVATEL, кадры с оптическая иллюзией в бассейне с "оторванной" головой стали вирусными. Пользователь TikTok решил позабавиться и поделился с фолловерами забавным видео даже не подозревая, на сколько оно понравится пользователям сети.