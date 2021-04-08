Оптическая иллюзия с фургоном озадачила сеть. Фото

Австралиец Спенсер Портер из Мельбурна приобрел фургон 70-х годов, чтобы отремонтировать его и отправиться вместе с семьей в путешествие. Но мужчина заметил оптическую иллюзию – он так и не смог понять, каким цветом трейлер.

Портер даже и не думал, что его покупка станет предметом массовых споров. Об этом пишет "Максимум" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, все началось с того, что мужчина заявил, что этот бело-голубой фургон очень хорош. На что его жена в недоумении ответила, что он бело-розовый. Озадаченные супруги решили выяснить истину и спросили мнение родственников, и те озвучили свой вариант.

Тогда Портер в TikTok поинтересовался у пользователей, что видят они, и даже пообещал 1000 долларов тому, кто даст правильный ответ.

К вариантам добавились еще фиолетовый, серый и мятный цвета. В результате Спенсеру пришлось разыскать предыдущего владельца, чтобы наконец узнать правду: фургон бело-зеленый.

Ему не нравился начальный кремовый оттенок, и он перекрасил его, превратив таким образом дом на колесах в иллюзию.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, оптическая иллюзия с вращающимся домом напугала пользователей сети. Соответствующее видео разместили в сети TikTok, где оно собрало миллионы просмотров и полторы тысячи комментариев.