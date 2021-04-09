Нова оптична ілюзія довела, що людський мозок може обманювати. Відео

Днями лікар британської служби охорони здоров'я Каран Радж поділився в соцмережах новою оптичною ілюзією.

У його ролику в TikTok під назвою "Твоє життя – обман" зображений фотопейзаж в кислотних помаранчево-пурпурових тонах (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Поки ви фокусуєтеся на чорній крапці, клітини колб в сітківці ваших очей втрачають чутливість до кольору, який ви бачите. Помаранчевий і фіолетовий приглушаются комплементарними кольорами", – пояснив те, що відбувається, доктор.

За його словами, коли зображення змінюється на чорно-біле, мозок заповнює прогалини цими комплементарними кольорами, щоб зберегти "ілюзію нормальності".

Тому глядачі бачать не чорно-білу картинку, а природні кольори природи.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, оптична ілюзія з будинком, що обертається, налякала користувачів мережі. Відповідне відео розмістили в TikTok, де воно зібрало мільйони переглядів і півтори тисячі коментарів.

Австралієць Спенсер Портер з Мельбурна придбав фургон 70-х років, щоб відремонтувати його і відправитися разом з родиною в подорож. Але чоловік помітив оптичну ілюзію – він так і не зміг зрозуміти, якого кольору трейлер.