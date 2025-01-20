'Ноги переломаю': Лесь Заднепровский раскрыл неизвестные факты об известном сыне и признался, как убедил его поступать в театральный

Народный артист Украины Лесь Заднепровский, отец не менее известного актера Назара Заднепровского, признался, что было время, когда тот думал о другой профессии. Будущая звезда хотел стать кулинаром.

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По словам Леся Заднепровского, ему удалось убедить сына продолжать знаменитую актерскую династию, чем очень гордится. В интервью OBOZ.UA артист также рассказал, как ладит с сыном – и на сцене, и в обычной жизни.

"Школьником дразнился со мной: "Пойду в кулинарный техникум!" Я отвечал: "Ноги переломаю". Он пошел в театральный, но любовь к кулинарии осталась на всю жизнь", – делится Лесь Заднепровский.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда серии фильмов "Бешеная свадьба" и сериала "Домик на счастье" с начала полномасштабного вторжения проживает с мамой, актрисой Зоей Сивач, которая борется с тяжелой болезнью. Жена актера, между тем, взяла на себя больше семейной нагрузки в семье. Она с пониманием относится к тому, что у мужа нет возможности ночевать дома, и он ей благодарен за это.

"Таких золотых детей, как мой Назар, больше нет, – говорит Лесь Заднепровский. – Он говорит, что сколько будет необходимость, будет находиться рядом. Я радуюсь и горжусь, что у меня вырос такой мужик. Какие отношения между нами? Знаете, настал момент, когда не то, что нивелируется возраст… Все равно он знает, что я его отец, а он сын. Но навязывать что-либо я уже не могу, мы только советуемся. Он глава своей семьи, самодостаточный актер, народный артист".

"Мы понимаем друг друга с полуслова, – добавляет актер. – Кровь – это большое дело. Можем и пошутить, и поплакать вместе. Когда рядом на сцене – это огромный праздник. Поругаться по работе – это исключено. Из-за каких-то бытовых вещей, возможно, очень быстро миримся. Назар у меня умеет все – всю мужскую работу по дому делает, готовит прекрасно".

Полное интервью с Лесем Заднепровским читайте здесь.

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