'Низкий поклон и вечная слава': звезды почтили память героев и поздравили защитников Украины

1 октября в Украине отмечается один из важнейших государственных праздников – День защитников и защитниц, которые оберегают Родину от российских оккупантов. Сегодня граждане нашего государства чтят память военных, отдавших жизнь за светлое будущее страны, и благодарят воинов, отстаивающих нашу независимость.

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Не остались в стороне от важного праздника и звезды отечественного шоу-бизнеса. OBOZ.UA решил показать, как знаменитости поблагодарили защитников за титаническую работу и возможность жить в родной Украине.

Наталья Денисенко

Известная актриса Наталья Денисенко опубликовала в Instagram трогательное сообщение, где выразила восхищение несгибаемостью и смелым выбором наших военных. Она щемяще поздравила с праздником своего мужа Андрея Фединчика, защищающего Родину с начала полномасштабной войны.

"Сегодня день защитников Украины, и мне есть кого благодарить лично! Андрей Фединчик, очень трудно было принимать твой выбор, но ты – моя гордость, моя безопасность! Зная, сколько и как много ты делаешь, меня переполняют и чувство благодарности, и чувство, от которых иногда больно. Но я не перестану увлекаться тобой! Спасибо всем защитникам и защитницам за ваш труд!" – написала артистка.

Маша Ефросинина

Телеведущая поделилась кадрами с Майдана Независимости, где в 9:00 украинцы отложили все свои дела и остановились, чтобы почтить память погибших героев общенациональной минутой молчания.

"Сегодня Украина чествует своих защитников и защитниц. У меня лично нет слов сейчас. Смотрю во все лица на фото под флажками, и только мысли: они жили свою спокойную жизнь, и в один день решили идти защищать нас с вами. Они не нападали, не обижали, не пытали. Они защищали свое. Дальше у каждого своя история гибели. Но она, безусловно, страшна. Думаю о тех, кто сейчас воюет. О своем муже. О женщинах на фронте. О раненых. Думаю, что это самая страшная цена, которую мы платим за свободу", – высказалась Маша Ефросинина.

Андрей Бедняков

В своих соцсетях телезвезда искренне поблагодарил всех сограждан, которые каждый день рискуют своей жизнью, чтобы мы могли ходить по родной земле.

"С днем защитника и защитницы. Низкий поклон тем, кто со щитом. Вечная слава тем, кто на щите. Спасибо всем вам за возможность ходить по украинской земле, быть свободным и писать этот текст искренне. Потому что действительно понял, а не просто выставить пост в "очередной" праздник", – отметил знаменитость.

Григорий Решетник

"Вечная слава и память павшим защитникам и защитницам Украины, которые навсегда останутся в наших сердцах", – написал Григорий Решетник, опубликовав кадры с флагами, каждый из которых является символом памяти о погибшем герое.

Джамала

Народная артистка Украины поделилась общими фото с военными и пожелала каждому из защитников самого важного – вернуться домой живыми.

"Хочется в очередной раз сказать вам спасибо за то, что каждое утро мы просыпаемся в нашей Украине. Спасибо за это утро. Спасибо друзьям, родным моих близких людей, родителям, братьям и сестрам, которые борются за нас. Спасибо за то, что даете возможность нам творить. Вечная память всем, кто отдал жизнь в этой борьбе. Самое главное – возвращайтесь живыми. Вы наши крылья и надежда", – отметила Джамала.

Надя Дорофеева

"Сегодня День защитников и защитниц. Спасибо, поддерживаем, помним", – написала артистка.

Светлана Тарабарова

Знаменитость опубликовала в Instagram фрагмент клипа к своей песне "Повертайся Живим", отметив: полностью смогла почувствовать смысл текста только после того, как у нее появились дети.

"Я писала эти строки еще не будучи мамой, а теперь нет слов, чтобы передать благодарность всем тем, кто защищает наши семьи, наших детей. Уже столько лет борьбы тяжелой, болезненной, страшной. Всех юных мальчишек, юных девушек и всех, кто на стороне света борется с тьмой, мы благодарим каждый день, а сегодня особенно", – высказалась певица.

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