'У Ирины был выбор': как победительница 'Миссис мира 2023' из Херсона водила дружбу с россиянами, пока РФ уничтожает Украину. Эксклюзив

Скандал вокруг конкурса красоты Ms.World International 2023 ("Миссис Мира 2023") оброс новыми деталями. 36-летняя уроженка Херсона Ирина Бессмертная, победившая в Майами, как выяснилось, не сторонилась компании россиянки во время соревнования за корону, тогда как представительница Украины с командой принципиально избегали какого-либо контакта с гражданами страны-агрессорки.

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Об этом OBOZREVATEL эксклюзивно рассказали в пресс-службе Ms Ukraine World International. По словам нашей собеседницы, украинская делегация "категорически не поддерживает выбор Ирины" – держаться за руки с конкуренткой из РФ в финале конкурса (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Особенно шокирующим фактом для нас было то, что Ирина из того региона, который страдает до сих пор от оккупантов, что уж говорить о трагедии с Каховской ГЭС. Мы видим, как сейчас эту ситуацию активно обсуждают в СМИ, и я вижу, как госпожа Ирина пытается объяснить свои действия, чтобы восстановить утраченную репутацию, забывая сказать о том, как мыло она общалась с россиянкой и их группой и вне сцены во время конкурсной программы", – говорится в сообщении.

Украину на конкурсе представляла Анна Атаманова, которая, по словам национального директора украинского отбора Алены Бойко, достойно продемонстрировала, что Россия – враг украинцев. В частности, во время одного из мероприятий, что предусматривал путешествие на яхте, украинка не согласилась ехать с оппонентами из РФ.

"Анна Атаманова и я не были на яхте с россиянами. Я остановила яхту и сказала, что Аня выходит. Мы просидели три часа на палящем солнце, но дождались последней яхты, чтобы только не видеть эти кровавые руки и мерзких россиянок. Я игнорировала и демонстрировала показывала это россиянам, не здоровалась, не фотографировалась", – подчеркнула Алена Бойко.

На этой яхте, как видно и на совместном фото с конкурса, ехала Ирина Бессмертная. Она не отказалась от фотосессии и развлечений в компании гражданок РФ, хотя имела такую возможность. По словам национального директора украинского отбора, участниц конкурса не заставляли делать то, чего они не хотели. Ни о каких штрафных санкциях или дисквалификации за демонстрацию проукраинской позиции также речь не шла.

"Есть регламент конкурса, мы выполняем правила, но никто не заставляет делать то, что ты не хочешь сама. Когда Ане Атамановой выпало поехать на яхте с россиянками, она вышла и проблем не было... Но у Ирины тоже был выбор, и она сознательно поехала на той яхте. Она там с ними веселилась, танцевала. Для нее не было проблемы, быть там. Это было за день до того, как она вышла на сцену и держалась за руки", – добавила Алена Бойко.

Она также отметила, что в видеовизитке Ирина Бессмертная ни словом не обмолвилась о войне в Украине, хотя в финале и стояла на сцене с украинским флагом.

Ранее OBOZREVATEL писал, что победительница конкурса дала интервью, в котором объяснила свой поступок в финале. По ее словам, выбор стоял между держанием за руки с россиянкой и проигрышем.

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