Николас Кейдж женился в пятый раз. Фото со свадьбы

Американский актер Николас Кейдж женился в пятый раз – избранницей 57-летнего артиста стала 26-летняя японка Рико Шибату. Церемония бракосочетания состоялась в одном из отелей Лас-Вегаса.

Отмечается, что Кейдж и его возлюбленная Шибату обменялись традиционными клятвами по католическим и синтоистским обычаям. Также после свадьбы новая спутница актера взяла фамилию своего супруга, сообщает издание People.

Стоит отметить, Кейдж и Шибату познакомились больше года назад. Пара после длительной разлуки из-за графика работы решили обручиться по FaceTime. Кейдж рассказывал в интервью, что подарил возлюбленной кольцо с бриллиантом черного цвета.

К слову, первый раз Кейдж женился на американской актрисе Патрисии Аркетт. Позже актер вступил в брак с дочерью Элвиса Пресли Лизой Мари Пресли. В третий раз звезда был женат на официантке Элис Ким.

Четвертый брак, который продлился 4 дня с визажисткой Эрикой Койк, стал самым громким. По словам самого Кейджа, он подал на развод так быстро, поскольку во время свадебной церемонии был пьян и не давал себе отчет, что делает.

Напомним, у Кейджа есть двое сыновей: 31-летний Вестон и 16 летний Кал-Эл.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Николас Кейдж стал фигурантом секс-скандала: в домогательствах его обвинила бывшая возлюбленная.