Николай Баграев: 'Черноморские Игры' продолжают выполнять свою миссию

С 11 по 13 августа 2023 года в Киеве состоялся 19-й Всеукраинский благотворительный детский фестиваль "Черноморские Игры". Он традиционно проводился в Скадовске Херсонской области, но в связи с временной оккупацией этого города мероприятие пришлось перенести.

Основатель фестиваля Николай Баграев поделился итогами вокального конкурса. OBOZREVATEL публикует его интервью.

– Николай Георгиевич, впервые с 1998 года фестиваль "Черноморские Игры" состоялся не в Скадовске. Какие Ваши впечатления от проведения мероприятия в столице?

– В первую очередь, важно, что 19-е "Черноморские Игры" состоялись. Благодаря ВСУ и всем, кто стоит на защите нашей страны. Мы все прекрасно понимаем, что не имели шанса провести его в Скадовске на берегу Черного моря. Мы пропустили 2021 год и пропустить ещё один год – это было бы критично для творческого развития поющих детей Украины. Нам очень тяжело давалось это решение. Мы рассматривали несколько форматов проведения. Переходить 100% в онлайн мы не хотели, поскольку онлайн не решает проблемы социализации. А нашим потенциальным участникам, которых война разбрасывала по всему миру, крайне необходимы были вот эта встреча и живое общение. Конечно, это не был привычный фестиваль на пляже с десятками тысяч зрителей и праздничной атмосферой. Настоящие "Черноморские Игры" возможны только в мирном, безопасном украинском Скадовске. Однако мы реализовали важный социальный проект, который предоставил возможность самореализации для творческих детей Украины, и на время вернул им детство.

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– Я знаю, что было много дискуссий внутри оргкомитета, в каком формате проводить "Черноморские Игры - 2023". Был ли какой-нибудь толчок для принятия окончательного решения?

– Скажу честно, когда мы объявили о приеме заявок на участие в вокальном конкурсе, у нас еще не было окончательного решения где, когда и в каком формате проводить 19-е "Черноморские Игры" и проводить ли вообще в этом году. Толчком для нас стали 517 заявок из 25 областей Украины, а также из 12 стран мира, в которых сейчас живут наши поющие таланты. Плюс, конечно, мы тщательно изучили возможности безопасности локации.

– И уже второе мероприятие фестиваля, а это был дискуссионный клуб с членами жюри, прошел в укрытии…

– Да. Мы были готовы к этому. Слава Богу, все остальные мероприятия прошли без воздушных тревог.

– Какие вынужденные изменения пришлось вводить на фестивале?

– Мы отказались от живого прослушивания четвертьфиналистов и сделали это онлайн. Потому что понимали, что собрать конкурсантов из разных уголков Украины и из-за границы дважды за полтора месяца – это нереально. Мы не делали анонсирование события, поскольку площадка могла принять ограниченное количество зрителей. Мы не разрабатывали для конкурсантов развлекательную программу, а оставили только самое полезное – образовательные мероприятия в виде мастер-классов, дискуссионных клубов и экскурсий. В конце концов, мы не транслировали фестивальные события в прямом эфире как это было в предыдущие годы.

– Вы говорили, что на самом деле это была телесъемка.

– Да. Мы компенсировали ограниченное количество зрителей на площади большой телевизионной аудиторией. Мы показали "Черноморские Игры" в телемарафоне "Единые новости", и там мы получили миллионные охваты. Сейчас продолжаются показы фестиваля на М1 и в Youtube.

– Как появился Херсон Хаб? Наверное, самое эмоциональное место на фестивале.

– Как только мы поняли, что нет вариантов проведения "Черноморских Игр" на Херсонщине, было принято решение создать центр херсонского настроения на фестивале. Общаясь со многими херсонцами, с нашим другом генеральным директором-художественным руководителем Херсонского областного академического музыкально-драматического театра им. М.Кулиша Александром Книгой, мы узнали, что для ВПЛ Херсонщины почти не проводятся мероприятия, где они могут встретиться и пообщаться. Херсон Хаб в рамках фестиваля "Черноморские игры" стал хорошим вариантом для встречи многих переселенцев. Благодаря партнерству с благотворительными фондами Support Kherson и KRYLА мы смогли собрать в Херсоне Хаби более 1300 ВПЛ из Херсона и несколько десятков художников и мастеров. Среди художников были такие знаковые личности как основатель фестиваля "Мельпомена Таврии" Александр Книга, музыкант Артем Филенко, исполнивший гимн Украины на центральной площади освобожденного Херсона, киевский волонтер и саксофонист Андрей Левищенко, известный своим исполнением "Молитвы за Украину" и гимна Украины крыши затопленного дома после подрыва Каховской ГЭС, художницы Светлана Юрьева и Александра Кубанкина, фотограф Александр Корняков, поэтесса Алена Мовчан, музыкант и пожарный херсонский Виктор Ревенко. Все они помогали посетителям почувствовать дух Херсона. А фотозоны "Где бы я ни был, не забуду дом" и "I love Skadovsk" вызвали невероятные эмоции. Для первой фотозоны были привезены олешковский песок, херсонский камыш, арбуны херсонские и колосья. А "I love Skadovsk" – это точная копия инсталляции на центральной набережной Скадовска. Многие посетители сказали, что почувствовали этот важный момент возвращения домой.

– Было бы очень символично, если бы Гран-при получила девочка из Херсона.

– На "Черноморских Играх" не вручают Гран-при за символизм. Личные истории, сложные обстоятельства тоже не влияют на решение жюри. Да, все это эмоциональные моменты, которые могли бы повлиять на результат, скажем в телешоу. Но не на "Черноморских Играх". И то, что победу одержала потерявшая на войне отца 13-летняя Ева Генова, это лишь доказывает ее талант, силу духа и искренность исполнения. Вообще "Черноморские Игры" пытаются делать так, чтобы никто из участников не почувствовал себя в проигрыше. Та же София Яровая из Херсона не пробилась в финал, но вышла на сцену в день финала и еще в дуэте с Тарабаровой. Такие решения принимаются оргкомитетом мгновенно. Там, где возможно, мы максимально интегрируем детей в номера взрослых артистов. И надо понимать, что для изучения песни и репетиции есть один день.

– У "Черноморских Игр" практически не меняется состав жюри. Валентин Коваль, Алена Савинова, Натела Чхартишвили-Зацаринна, Елена Мозговая, Виталий Дроздов, TARABAROVA, NK Настя Каменских, Тина Кароль, Тарас Тополь. Это принципиальная позиция?

– Стабильный остов жюри – это залог поддержки уровня вокального конкурса и гарант справедливого решения. Но мы не столь консервативны как это может показаться. Мы за пополнение жюри новыми именами, и они обязательно будут. Но следует понимать, что работа жюри – это не 3 дня, когда их все видят. Это гораздо более долгий срок и не у всех, кого мы хотели бы видеть в жюри, есть возможность уделять внимание этой работе. Тем более во время войны.

– Количество звездных гостей в этом году стало рекордным. Более 30. Как вам удалось заинтересовать такое количество артистов?

– Мы точно не ставили цель побить рекорд "Черноморских Игр 2021", приуроченных 30-летию независимости Украины. И когда мы тихонько в узком кругу начали рассказывать о намерениях провести фестиваль, количество артистов, желавших принять участие в этом событии, росло с каждой неделей. Учитывая более короткий на несколько часов фестивальный тайминг по сравнению со Скадовском, мы отказались от привычных мини-сольников и составили такую программу, где звезды исполняли по 1-2 песни. Подавляющее большинство этих песен было написано за последний год. Большая благодарность всем взрослым артистам за поддержку конкурсантов, общие номера с детьми, искреннее общение и новые хиты новой Украины. Особенно приятно, что треть этих исполнителей в разное время были конкурсантами "Черноморских Игр". Чем интересовали артистов? Точно не гонорарами. Имидж "Черноморских Игр", медийное освещение, участие в фестивале ТАВР Медиа и М1, понимание важности поддержки детей, месседжи фестиваля, социальная составляющая. Думаю, все это влияет на интерес к нашему фестивалю.

– Наверное, впервые за историю "Черноморских" у вас был список всех посетителей.

– Количество зрителей было ограничено требованиями безопасности и мы четко знали, что в фестивальном городке одновременно должно быть не больше 2 тысяч человек. Поэтому формировались списки приглашенных. В него входили ВПЛ из Херсона, дети погибших Героев, участники боевых действий и их семьи, воины с инвалидностью, солнечные дети из Херсона, которые сейчас проживают в разных уголках страны, представители партнеров.

– На сколько изменились цели фестиваля в связи с вынужденным частичным переформатированием "Черноморских Игр"?

– Фестиваль продолжает выполнять свою главную миссию – поддерживать, развивать и давать возможность самореализации для творческих детей Украины. Безусловно, в этом году у проекта появились дополнительные задачи и они были не менее важными – привлечь внимание к проблеме потерянного детства и отправить свой посыл поддержки жителям Херсона, которые находятся под постоянными обстрелами и во временной оккупации. Мы показали несокрушимость и стойкость детей Украины, их жажду творчества и желание расти и развиваться в родной свободной Украине. Спасибо Украинскому Культурному Фонду, всем партнерам и медиа за помощь в реализации наших целей. Наша работа с конкурсантами продолжается после завершения фестиваля. Я горд, что наши выпускники достойно представляют Украину на международном уровне, участвуют в многочисленных благотворительных акциях, помогают другим детям, поддерживая проекты Таврического фонда. Кстати, год назад именно телемарафон "Для детей ради будущего" с участием около 70 лауреатов "Черноморских Игр" дал хороший старт благотворительной платформе dity.help.

– В такое время живем, что неуместно спрашивать, какими будут "Черноморские Игры 2024". На чем сейчас фокусируете свою деятельность?

– Вы же знаете, как только станет можно, мы быстренько организуем команду на Скадовск. Но главное сейчас – выстоять и победить в этой войне. И не потерять веру и человечность. Продолжаем работать на информационном и культурном фронтах, развиваем благотворительную платформу dity.help, вносим свой посильный вклад в помощь детям войны.