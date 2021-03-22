Никитюк засветила длинные ноги в мини, лежа в кровати. Фото

София Ковнир Люди 20:32, 22.03.2021 Обновлено: 21:47, 22.03.2021

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала длинные ноги в эффектном наряде.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram. Фанаты оценили кадр и засыпали комментариями звезду (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Никитюк позировала на камеру в легком мини-платье черного цвета на тонких бретельках, лежа в кровати. Ведущая дополнила образ стильным аксессуаром – золотым браслетом на руке, а также она обула босоножки.

"Что самое длинное в Египте после речки Нил? Ваши варианты?" – подписала кадр звезда.

Леся Никитюк позирует в мини-платье
Instagram/Леся Никитюк

Пользователи сети остались в восторге от нового фото Никитюк. Многим понравился ее наряд, а некоторые подчеркнули красоту ног телеведущей.

"Ах, какие ноги!", "Шикарная", "Просто нереальная! Краш", – пишут люди в комментариях.

Пользователи сети остались в восторге от нового фото
Скриншот
Никитюк засыпали комплиментами
Скриншот
Никитюк оставили множество приятных комментариев
Скриншот

  • Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

  • В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

  • Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Гордон об армии Путина: не достаточно сильная, чтобы оккупировать всю Украину

В России произошло ЧП с бомбардировщиком: погибли трое военных

А не офигели ли вы: вакцинируются политики и блогеры вместо пожилых людей!

Шевченко заговорил на украинском перед матчем отбора на ЧМ-2022 против Франции

Гордон о российской вакцине: они не в состоянии даже автомобиль сделать, могут только травить