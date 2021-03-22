Нікітюк засвітила довгі ноги в міні, лежачи в ліжку. Фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками знімком, на якому продемонструвала довгі ноги в ефектному вбранні.

Відповідне фото знаменитість опублікувала на сторінці в Instagram. Фанати оцінили кадр і засипали коментарями зірку (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, Нікітюк позувала на камеру в легкій мінісукні чорного кольору на тонких бретельках, лежачи в ліжку. Ведуча доповнила образ стильним аксесуаром – золотим браслетом на руці, а також вона взула босоніжки.

"Що найдовше в Єгипті після річки Ніл? Ваші варіанти?" – підписала кадр зірка.

Леся Нікітюк позує в мінісукні Instagram/Леся Нікітюк

Користувачі мережі залишилися в захваті від нового фото Нікітюк. Багатьом сподобалось її вбрання, а деякі підкреслили красу ніг телеведучої.

"Ах, які ноги!", "Шикарна", "Просто нереальна! Краш", – пишуть люди в коментарях.

Користувачі мережі залишилися в захваті від нового фото Скриншот

Нікітюк засипали компліментами Скриншот

Нікітюк залишили безліч приємних коментарів Скриншот

Леся Нікітюк – це українська телеведуча. Найбільш відома за телепередачею "Орел і решка". У листопаді 2017-го взяла участь у другому півфіналі третього сезону шоу "Ліга сміху" на "1+1".

Наприкінці серпня 2018-го стала ведучою розважального шоу "Хто проти блондинок?" Також зірка була учасницею проєктів "Розсміши коміка", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" і багатьох інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL: