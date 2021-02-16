Никитюк показалась в страстном образе с глубоким декольте. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в ярко-красном образе в честь Дня Святого Валентина.

Знаменитость показалась в платье с глубоким декольте. Соответствующее фото ведущая опубликовала на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, Никитюк продемонстрировала себя в красном платье с декольте, из которого было видно ее грудь. Кроме того, свой образ звезда дополнила стильными золотистыми аксессуарами и нарисованным сердечком в зоне выреза наряда.

"Lady Ле in red. В школе мне валентинки от анонимов приходили... Думаю, это был физрук и трудовик. А вам подписывали?" – подписала кадр Никитюк.

Стоит отметить, что в комментариях под фото поклонники засыпали комплиментами Никитюк, а некоторые подчеркнули, что ей к лицу красный цвет.

"Супер. Красный цвет к лицу", "Очень красивое фото", "Вы очень красивая женщина с фантастической фигурой", "Богиня", – пишут люди.

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

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