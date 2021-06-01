Никитин заявил, что у Данилко случился гормональный сбой: раскрыта причина

Украинский музыкальный продюсер Юрий Никитин рассказал, что проблемы со здоровьем у артиста Андрея Данилко, выступающего под творческим псевдонимом Верки Сердючки, начались из-за плотного гастрольного графика. Так, у знаменитости произошел гормональный сбой в организме.

Об этом Никитин сообщил изданию "Гордон". Он вспомнил, как Данилко решил сделать паузу в карьере после скандала с участием на Евровидении 2007. Тогда в РФ заявили, что в его песне Dancing Lasha Tumbai есть фраза "Раша, гудбай", а в Украине проходили акции протеста против поездки артиста на конкурс.

"В какой-то момент он сказал: "Ты знаешь, а это и хорошо. Наверное, мне пора немножко отдохнуть. Потому что что-то сильно я загнался. Я уже как бы теряю ощущение, предвкушение перед выходом на сцену. Его как будто уже нет. Я делаю это уже на автомате. А это, очевидно, не то, что хотят люди от меня получить". И после этого наступила пауза. Ну и здоровье от такого графика очень сильно пошатнулось, скажем мягко", – рассказал продюсер.

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В результате у певца перепутался день с ночью и начался гормональный сбой в организме. По словам Никитина, организм Данилко требовал отдыха. Как оказалось, артист до сих пор пытается справиться с этими проблемами.

"Это то, что продолжается до сегодняшнего дня и из чего он выходит. Это, наверное, сказывается на его внешности. Он из-за этого сильно переживает. Это такой непростой период", – добавил Никитин.

Верка Сердючка – вымышленный женский персонаж, который придумал и создал украинский артист Андрей Данилко в 1992 году. Прототипом персонажа стала школьная любовь Анна Сердюк, а имя Вера досталось от школьной уборщицы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, обвинили в том, что он якобы выступал в России с концертом. Однако украинский артист опроверг эту информацию.