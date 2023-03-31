Никаких стереотипов! Пять знаменитостей, к которым слава и успех пришли только после 40 лет. Фото

Существует стереотип, что к 30 годам человек должен найти направление, которое позволило бы ему реализоваться: зарабатывать деньги, сделать что-то значимое и добиться успеха. Это часто приводит к тому, что молодые парни и девушки в спешке пытаются определиться с приоритетами и расстраиваются, когда год за годом не добиваются результата.

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Однако теорию о безумном успехе и славе до определенного возраста развеяли сотни талантливых ученых, бизнесменов и представителей самых разных профессий, к которым слава пришла после 40 лет и гораздо позже. OBOZREVATEL решил рассказать, в частности, о 5 кино и теле-звездах, ставших известными в зрелом возрасте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Лаверн Кокс

Американская актриса, продюсер и ЛГБТ-активистка Лаверн Кокс получила наибольшую популярность благодаря своей роли Софии Бурсет в сериале Netflix "Оранжевый – хит сезона". Эта роль принесла ей номинацию на премию "Эмми" в 2014 году. В 2015 году она была включена в список ста самых влиятельных людей года по мнению журнала. Сейчас звезде 50 лет, а ее карьера только 7 лет назад начала набирать обороты.

Крис Дженнер

Телезвезде Крис Дженнер было 52 года, когда она придумала одно из самых известных реалити Америки. В результате шоу "Семейство Кардашьянов" стало хитом, а дети Дженнер прославились и проявили себя в самых разных сферах: моделинге, индустрии красоты и блогерства.

Стив Керелл

Американский актер, комик, обладатель наград "Золотой глобус" и Гильдии киноактеров США Стив Керелл получил свою самую успешную роль в 42 года. Благодаря образу Майкла Скотта в сериале "Офис" о его таланте узнали миллионы людей, хоть и раньше американец усердно работал над карьерой.

Родни Денджерфилд

Известный актер Родни Денджерфилд до 40 лет не претендовал на безумный успех и признание, однако в 42 его жизнь изменила одна удачная роль в фильме "Прирожденные убийцы".

Сэмюэл Лерой Джексон

Сейчас все знают Лероя Джексона как одного из самых успешных актера Голливуда, но слава к нему пришла только после 43 лет. Тогда он снялся в фильме "Тропическая лихорадка", а впоследствии еще более чем в 100 проектах, многие из которых превзошли тот успех.

Недавно OBOZREVATEL писал о киноляпах в голливудских блокбастерах, за которые режиссерам должно быть стыдно. Но, несмотря на фейлы, эти фильмы смогли стать успешными, получив множество престижных премий. Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.

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