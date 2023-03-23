Пять киноляпов в голливудских блокбастерах, за которые режиссерам должно быть стыдно. Фото

Мало кто знает, но даже в культовых кинокартинах, которые считаются шедеврами мирового кинематографа, есть забавные ляпы. Часто они связаны с научными неточностями. Эти промахи заметили только самые внимательные зрители, а когда рассказали остальным, то возник вопрос: "Как такие талантливые и гениальные режиссеры могли допустить такие абсурдные ошибки?"

Видео дня

Несмотря на киноляпы, эти голливудские фильмы смогли стать блокбастерами, получив множество престижных премий и славу по всему миру. Остается лишь гадать, было ли режиссерам стыдно за эти глупые ошибки или, может, они их сделали намеренно. OBOZREVATEL расскажет о некоторых из них.

"Побег из Шоушенка"

Пожалуй, один из величайших фильмов в истории мирового кинематографа. Однако сценарист и режиссер ленты Фрэнк Дарабонт не заметил в нем существенный ляп перед тем, как показать на широких экранах. Вместо этого, на него обратили внимание зрители, умеющие играть в шахматы. Всякий раз, когда главные герои картины заняты игрой, то в кадре можно увидеть правую нижнюю клетку доски черного цвета, в то время как у всех нормальных шахмат эта клетка белая. То есть банкир Энди Дюфрен, обладающий высоким интеллектом, почему-то расставлял фигуры не поперек, а вдоль доски.

"Назад в Будущее"

А вот ляп в культовом фильме "Назад в будущее" заметили фанаты рок-н-ролла. Сцена, где Марти МакФлай "изобретает" этот жанр музыки в 1955 году грешит профессиональным киноляпом. Гитара Gibson ES-345, на которой играл главный герой, была создана лишь в 1958-м.

"Спасти рядового Райана"

Еще одна легендарная лента, в которой можно встретить целый ряд неточностей. Одна из них крайне распространена в фильмах, где есть оружие, перестрелки или войны. Вспомните сцену, где немецкий снайпер замечает солдата, который в него стреляет. Он видит вспышку, слышит звук выстрела, и через долю секунды получает пулю в глаз. Невнимательный Стивен Спилберг забыл, что пуля летит со сверхзвуковой скоростью, поэтому человек, погибающий от выстрела, не может его перед этим услышать.

"Перл Харбор"

Когда красавец Джош Хартнетт, а точнее его персонаж капитан Дэниел Уокер, катает свою подругу Эвелин Джонсон на самолете, то зрители могут наблюдать за милым общением двух героев о полетах, красоте закатного неба и прочем. Вот только в реальной жизни им пришлось бы орать друг другу в ухо через рупор, так как винтовой истребитель, на котором они и летали, издает невероятный гвалт. Более того, летчик, пытаясь завоевать сердце девушки, демонстрирует свое мастерство пилотажа и делает в небе "бочку", после чего у Эвелин каким-то чудом сохраняется красивая укладка.

"Храброе сердце"

В этой киноленте костюмеры ошиблись на целых четыре столетия. Оказывается, в 13 веке шотландцы еще не носили юбок-килтов. Но персонаж Мела Гибсона появляется перед зрителями именно в ней.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в 16-й серии 34-го сезона мультсериала "Симпсоны" высмеяли Владимира Путина, его диктаторскую политику и длинный стол для переговоров. Сценаристы комедии создали аллюзию на тирана, которую легко распознали зрители из Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!