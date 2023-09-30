'Ничего не поможет': Валерий Харчишин заговорил о диагнозе сына, который отчаянно скрывает

Фронтмен украинской рок-группы "Друга ріка" Валерий Харчишин поделился, что болезнь его среднего сына Жени стала "уроком" для звезды. Вот уже более 5 лет артист живет с мыслью о том, что его ребенок не сможет поправиться.

Как и раньше, музыкант не назвал диагноз наследника, а только в общих чертах описал журналистам ТСН его состояние. Певец вспомнил, как пришел за помощью к экстрасенсам, а также поразмышлял о мольфарах и других способах нетрадиционной медицины, которые не могут помочь (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Жизнь превратилась в сплошной урок. Наверное, я чего-то не доучил. Меня снова погружали, привлекая еще и моих близких. Когда ты сам с собой, ты можешь договориться, а когда близких – ты ведь не можешь ничего сделать. Можешь помочь только себе, а если нет, например, медицинских средств, проверенного протокола, ответа на лечение, то ты бессилен", – начал артист.

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В жизни звезды было немало потрясений, связанных со сложными недугами. Однажды он сам попал под нож из-за страшной аварии, ведь ему вынуждены были удалить один из органов. В другой раз певец столкнулся со смертью брата, жизнь которого унесла онкология. Не обошло несчастье и сына звезды, диагноз которого он скрывает.

"Что бы ты ни делал – ходил бы к бабкам, дедам, мольфарам, ходил на "Битву экстрасенсов" – ничего не поможет, поэтому приходит война в такой момент, и ты понимаешь, что Cоvid и все проблемы, что были – это не проблемы ", – резюмировал Харчишин.

Напомним, что в 2021 году певец впервые рассказал, что его сын болеет, именно на шоу "Битва экстрасенсов".

"Твой сын остается с тобой дома, но это не тот человек, которого ты знаешь. В конце концов, остается тело, а душа… он просто постепенно уходит", – рассказал тогда убитый горем отец.

Позже выяснилось, что у Жени диагностировали недуг, который "ежедневно ухудшает его здоровье и меняет ребенка до неузнаваемости". Украинский врач тогда обнадежил звезду, что бывают случаи, когда болезнь отступает, поэтому отец пытается бороться.

В отчаянии он даже признался, что просил Бога забрать его самого, но детей не трогать.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Валерий Харчишин рассказал, как изменился его старший сын Иван после того, как вступил в ряды ВСУ. Бывший студент философского факультета, по словам отца, никогда не держал в руках оружие и был пацифистом.

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