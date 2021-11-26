Харчишин намекнул на развод с женой и признался, что шансов на выздоровление сына мало

Лидер украинской рок-группы "Друга ріка" Валерий Харчишин впервые заговорил о проблемах в семье, которые начались после заболевания среднего сына Жени. У мальчика диагностировали недуг, который "ежедневно ухудшает его здоровье и меняет ребенка до неузнаваемости".

Об отношениях с женой и диагнозе сына музыкант рассказал журналистам программы "ЖВЛ" (1+1). Валерий признался, что вместе с супругой они очень переживают за жизнь ребенка, но общее горе их не сблизило.

О неизлечимом заболевании Жени певец молчал четыре года. В ноябре 2021-го он впервые рассказал прессе, что его сын "постепенно уходит".

"Это не та болезнь, которая забирает жизнь но она делает его другим человеком. Он уже не тот, кем знал себя", – со слезами на глазах признался артист.

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Харчишин осознает, что шансов на выздоровления сына мало, но надежды на улучшение его состояния не теряет. Он рассказал, что от безвыходности просил Бога забрать его самого, но детей не трогать.

"Наш украинский врач говорил мне, что есть случаи, когда болезнь уходит. Правда, он взрослых людей лечил. Я не опускаю руки. Я убедил себя в том, что менять следует не ребенка, живущего в новых реалиях, а менять нужно себя. Я думаю больше даже не о том, как мы будем без него или как он будет существовать, пока мы живы. Я думаю о том, как он будет жить, когда не будет нас", – рассказал исполнитель.

Валерий также признал, что проблемы со здоровьем ребенка повлияли на его отношения с супругой Юлией. Пара в браке с 2009 года, вместе они воспитывают троих сыновей. Однако в 2016-м в их семье произошло горе – у Юлии случился выкидыш на пятом месяце беременности. Чреда проблем очень болезненно ударяла по музыканту и по его браку.

"Каждый отдельно жил жизнью больного ребенка. Сказать, что я не пытался наладить, не делал достаточно каких-то шагов навстречу – это не так. Возможно, не так делал их. Возможно, жена не так это делала", – сообщил Харчишин.

Живут ли сейчас супруги вместе, звезда не признается, но называет жену другом и близким человеком.

"У нас есть общие дети и мы должны заботиться о них. Как ни крути, мы являемся друзьями, близкими людьми. Никто ни с кем горшки не бил, не ссорился", – подытожил Валерий.

Коротко о знаменитости:

Валерий Харчишин – украинский рок-музыкант. Лидер рок-группы "Друга Ріка". Родился 26 мая 1974 года в городе Любар Житомирской области.

Женат. Вместе с супругой Юлией воспитывает 3 сыновей.

В 2008 году Харчишин стал лучшим вокалистом года по результатам ежегодной премии НЕПОПСА.

Ранее OBOZREVATEL также писал, что Валерий Харчишин чуть не умер во время операции. Хирурги удалили артисту внутренний орган, но уже на шестой день после этого он выступал на сцене.