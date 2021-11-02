'Он постепенно уходит...' Харчишин расказал о неизлечимой болезни сына

Фронтмен украинской рок-группы "Друга ріка" Валерий Харчишин впервые рассказал, что его сын болеет. Артист очень тяжело переживает недуг одного из самых родных для него людей и старается не комментировать семейную трагедию.

Разговориться его заставила участница шоу "Битва экстрасенсов" на телеканале СТБ, когда почувствовала отцовское волнение певца. Женщина рассказала, что ребенок испытывает страшную боль и увядает как цветок.

Валерий подтвердил догадки конкурсантки и поделился, что почти четыре года назад у одного из его сыновей диагностировали неизлечимое заболевание, которое навсегда перевернуло жизнь семьи.

"Твой сын остается с тобой дома, но это не тот человек, которого ты знаешь. В конце концов остается тело, а душа… он просто постепенно уходит", – рассказал убитый горем отец.

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Экстрасенс почувствовала, что мальчик как будто бы возвращается обратно в развитии.

Фронтмен также поделился догадкой, что над мужской линией в его семье нависла беда. В 2007 году Валерий и сам едва не погиб в ДТП, но все обошлось потерей памяти.

Теперь певец знает, что страшнее собственной смерти только потеря детей. Именно с просьбой помочь мужчина обратился к организаторам "Битвы" в надежде, что эксперты смогут ему что-нибудь посоветовать.

"Я думал, страшнее смерти ничего нет, но это гораздо труднее. Это когда ты любишь своего ребенка, он в твоих воспоминаниях один, а приходишь домой – это другой человек. Из него просто вытащили все изнутри", – поделился Харчишин.

Кратко о звезде:

Валерий Харчишин – украинский рок-музыкант. Лидер рок-группы "Друга Ріка". Родился 26 мая 1974 года в городе Любар Житомирской области.

Женат. Вместе с супругой Юлией воспитывает 3 сыновей;

В 2008 году Харчишин стал лучшим вокалистом года по результатам ежегодной премии НЭПОПСА.

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