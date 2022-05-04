Невзоров назвал Путина спятившим садистом и посоветовал силовикам поискать себе мозги

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило российского журналиста Александра Невзорова в розыск. Реакция оппозиционера не заставила себя ждать: он назвал президента России Владимира Путина безумным садистом и посоветовал силовикам искать не себя, а собственный мозг.

Ранее Александра Глебовича называли иностранным агентом и возбуждали уголовное дело о "фейках" о российских военнослужащих. Ролик с реакцией появился в его Telegram-канале (чтобы посмотреть видео доскролльте до конца страницы).

"Невзоров Александр Глебович, 03.08.1958 года, разыскивается по статье УК", – говорится в базе разыскиваемых лиц МВД.

Интересно, что в описании оснований для розыска не уточняется, о какой именно уголовной статье идет речь. В "деле" журналиста указаны только его пол, год рождения, национальность и место рождения, которым значится Ленинград.

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В ответ на вкид путинистов в настоящее время проживающий в Израиле оппозиционер записал короткий видеоролик "на ходу", где заверил, что ничуть не жалеет о том, что оказался в немилости у Кремля.

"Ну, вообще-то объявление в розыск фашистским путинским режимом – это самый высокий орден, о котором только можно мечтать", – похвастался он.

Журналист также дал дружеский совет работникам МВД, которые объявили его в розыск и уже несколько месяцев ищут, как привлечь к "ответственности" за осуждение войны в Украине.

"На самом же деле этим ребятам нужно поискать не меня, а поискать для себя мозги. Для себя, а заодно и для того сумасшедшего садиста, которого они называют своим президентом", – подчеркнул автор ролика.

Напомним, что в конце марта Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против Александра Невзорова за правду об обстреле оккупантами роддома в городе Мариуполь. Путинисты тогда назвали это "фейком о росармии".

22 апреля оппозиционер был признан Минюстом иностранным агентом. Следует добавить, что его ни разу так и не удалось задержать или допросить, ведь с середины марта журналист находится за пределами Российской Федерации.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Невзоров послал "в задницу" правительство России за то, что те признали его иноагентом. Оппозиционер отметил, что ему все равно, какие названия ему дадут, заявив, что войну РФ все равно проиграет.