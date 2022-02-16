'Невероятно красивая!' 18-летняя дочь Ефросининой вызвала фурор в сети

Украинская телеведущая Маша Ефросинина трогательно поздравила дочь Нану с совершеннолетием, выложив ее фотографию в свои социальные сети. Подписчики звезды присоединились к пожеланиям мамы и восхитились красотой юной украинки.

Снимок знаменитость выложила на свою страницу в Instagram. Артистка подчеркнула, что 16 февраля, прежде всего, для нее – день рождения дочери (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Для меня 16.02 всегда было и будет, прежде всего, днем твоего рождения, мой мышонок! Ты пришла в этот мир нелегко, и сейчас тебе и твоему поколению мир демонстрирует свою жесткость и беспринципность", – начала ведущая.

Видео дня

Также звезда телеэкранов обратилась к Нане с извинениями за то, что не знала, что нужно говорить, объяснять и обещать детям при тревожных сообщениях, которые сейчас заполонили медиапространство.

"Мне очень жаль, что я не знала, что говорить тебе в эти дни, и смогу ли я сдержать все обещания по празднованию – меня никто не научил, что обещать детям при таких новостях!", – говорится в тексте.

Маша Ефросинина заявила, что мир должен знать о таком сильном, целеустремленном, добром и справедливом человеке как ее дочь, что, по мнению артистки, обязательно когда-нибудь произойдет.

К поздравлениям телеведущей присоединились ее подписчики, не упуская из виду и внешность 18-летней студентки, которая очень похожа на свою маму.

"Невероятно красивая", "Какая красивая. Вся у вас", "Нереально красивая", "С совершеннолетием вашу доченьку", – говорится в комментариях.

Нану не часто можно заметить на фотографиях Маши Ефросининой, ведь девочка учится за границей, в Канаде. На фото, которое выложила звезда, ее дочь позирует в коротком облегающем синем платье с длинными рукавами. Ее волосы элегантно уложены, а на лице вечерний макияж.

Коротко о звезде:

Маша Ефросинина – украинская телеведущая, общественная деятельница, основательница серии благотворительных мероприятий "Charity weekend". В мае 2018 года Маша Ефросинина стала первым в Украине Почётным Послом Фонда ООН в области народонаселения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Маша Ефросинина поделилась своими секретами подтянутой и стройной фигуры. Звезда соблюдает простые правила уже много лет.