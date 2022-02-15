Чуда нет: 42-летняя Ефросинина раскрыла секрет своей фигуры, которая вызывает восхищение

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась своими секретами стройной фигуры, которыми она пользуется уже много лет. Звезда призналась, что никакого "чуда" в ее методе нет – только индивидуальный рацион и порой интервальное голодание.

По словам Ефросининой, такого режима придерживалась еще ее мама, поэтому для знаменитости большой перерыв между приемами пищи – не просто "модный" способ похудеть. Об этом 42-летняя мама рассказала в интервью 24 каналу на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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"Все ждут какого-нибудь чуда. А у меня, к сожалению, как не было, так и нет этого чуда", – начала собеседница.

Телеведущая поделилась, что ее главный помощник по борьбе за здоровое и красивое тело – меню, которое на 70% состоит из овощей в любом виде.

"70% своего рациона пытаюсь состоять из сырых овощей или любого вида обработки. Изредка вы можете встретить в моем рационе рыбу, поэтому не могу назвать себя вегетарианкой. Но я идеально чувствую себя на растительной пище", – сказала знаменитость.

По словам приглашенной на интервью, она воздерживается от употребления тяжелых углеводов: макаронных изделий, сладостей, выпечки и других блюд из теста.

Маша Ефросинина также рассказала о своем любимом способе привести тело в форму перед съемками в белье. Звезда убирает из своего ежедневного меню ужин, создавая 16-часовой перерыв между последним приемом пищи в один день и первым на следующий.

"Я убираю ужин и перехожу на довольно модное сегодня интервальное голодание, когда разница между последним приемом пищи одного дня и первым приемом пищи на следующий день составляет шестнадцать часов. Оно работает, конечно, безотказно. Так питалась моя мама сразу после моего рождения.", – рассказала она.

Несмотря на острое желание поесть вечером, артистке удается с ним бороться, ведь она относится к этому как к "вынужденной мере и рабочему фактору".

Коротко о звезде:

Маша Ефросинина – украинская телеведущая, общественная деятельница, основательница серии благотворительных мероприятий "Charity weekend". В мае 2018 года Маша Ефросинина стала первым в Украине Почётным Послом Фонда ООН в области народонаселения.

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