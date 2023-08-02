Неузнаваемая 'Ковалева' из 'Сватов' впервые за долгое время засветилась в Москве: ее назвали старой

Известная российская актриса Людмила Артемьева, исполнившая роль Ольги Николаевны Ковалевой в сериале "Сваты", впервые за многие месяцы вышла в свет. Звезда, пытавшаяся пропагандировать мир, но и не выступать против войны, нарвалась на хейт из-за старения.

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РосСМИ, в присущей им манере, описали актрису как "старую" и "седую" знаменитость, которая вроде бы шокировала всех своим внешним видом. Стоит заметить, что героиня "Сватов" действительно изменилась до неузнаваемости из-за нового цвета волос и прически (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Артемьева пришла на премьеру фильма "Баба-Яга спасает мир", где сыграла немаловажную роль, в новом имидже. В частности, изменились ее волосы, которые больше не доходят до плеч.

Артистка надела ярко-красное платье свободного кроя и босоножки на каблуке. Такой пестрый образ резко констрастировал с ее короткими седыми волосами.

Напомним, больше года разрушительной полномасштабной войны Артемьева просто молчит. В начале вторжения она еще делала какие-то противоречивые заявления без какой-либо конкретики, а затем и вовсе исчезла.

Как стало понятно, она начала строить карьеру в России, чтобы остаться там. Подробнее о позиции звезды читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, большинство актеров-россиян из "Сватов", которых так любила украинская публика, выступили за войну. Так, например, Федор Добронравов, исполнитель роли Ивана Будько, ездил выступать перед ранеными оккупантами в госпитале РФ, называя убийц и насильников украинских женщин, детей и стариков "героями". А Татьяна Кравченко – Валюха Будько – возмущенно высказалась о Владимире Зеленском, с которым сотрудничала.

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