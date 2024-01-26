'Неужели вы думаете, что я такая конченая?' Алхим объяснила 'насмешки над погибшими героями' и пожелала возмездия своим критикам

Скандальный блогер Анна Алхим ответила на критику относительно записи видео с российским треком на аллее погибших Героев в Хмельницком. Инфлюэнсер заявила, что во время позирования на камеру ее интересовал только снег и лицо, а всем критикам пожелала кармического возмездия за слова о том, что она "насмехалась" над воинами.

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Звезда, прославлявшая русскую культуру, искренне удивилась, что ее считают "такой конченой". Своими мыслями Алхим поделилась в Instagram.

По словам скандалистки, она не знала о мемориале и не заметила его, когда вышла из кафе в чужом городе. Відумівая себе контент, Алхим решила станцевать под снегопадом.

Она заверила, что в тот момент думала только о "снеге, фонаре и своем лице", а даже после просмотра ролика перед публикацией не заметила ничего странного. Почему украинка добавила российский трек певицы Макфы, она не объяснила.

"Неужели вы думаете, что я так конченая?...Неужели вы думаете, что я, находясь в Украине, никуда не убегая, буду так поступать, как пишут? Там же среди вас тоже есть люди, которые понимают. Я понимаю, что у вас приказ какой-то. Но нужно включать голову. Каждую неделю я – враг. Я не понимаю. Что бы я ни сделала хорошего, это никому не нужно. Вам нравится д*рьмо сливать на меня", – возмутилась Алхим.

Блогер несколько раз подчеркнула, что помогает "детям, военным, больным", но об этом "никто не говорит".

Напомним, недавно Алхим открыла свое благотворительное новогоднее мероприятие под названием "Корпоратив с Анной Алхим" песней предательницы Украины Анны Asti, после чего рассказала, что заработанные деньги передала детям.

Позже украинка обозвала жителей западных областей Украины "продажными петухами", а впоследствии устроила скандал из-за государственного языка. Она назвала украиноязычных людей "нацистами" и заявила, что на украинском говорят только во Львове и Ивано-Франковске.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алхим попала в скандал из-за музыки, которую слушает и популяризирует среди подписчиков. На этот раз фанатам инфлюэнсерши не понравился трек с элементами легендарного "Щедрика" Николая Леонтовича и русскоязычным рэпом. Подробности – в материале.

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