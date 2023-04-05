''Нереальный стриптиз'': Галкин показал горячие фото из своей юности

Российский юморист Максим Галкин, который покинул родину после полномасштабного нападения на Украину и откровенно критикует путинский режим, порадовал поклонниц архивными фото. Артист опубликовал горячие кадры из юности, где позирует в одних плавках.

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По словам комика, фото были сделаны еще в прошлом веке. Пост появился в его Instagram и быстро собрал множество восторженных комментариев (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Галкин показал, как выглядел много лет назад, отдыхая на пляже. Стройное и подтянутое тело юмориста понравилось его фанаткам, которые назвали серию фото "стриптизом".

"Самый достойный муж Аллы Борисовны", "Время над вами не властно", "Красавчик был, есть и будет", "Алла Борисовна, у вас уведут мужа. Нереальный стриптиз красоты", "Макс, вы – секс-символ", "Вы, как всегда, красивый", "Ничего себе. Я в шоке от фигуры", – говорится в сообщениях.

Как известно, комик уже год гастролирует по миру и на своих выступлениях, которые с удовольствием посещают поклонники, высмеивают власть России, пропаганду и путинистов.

На одном из своих концертов Максим Галкин рассказал, что после избрания Владимира Зеленского президентом Украины в России его начали подозревать в аналогичных намерениях.

Ранее OBOZREVATEL писал, что пародист высмеял репрессии в РФ, сравнив их со "сталинскими временами". Подробнее об этом – читайте в материале.

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