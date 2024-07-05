Неразумные и алчные. Алеся Бацман объяснила, почему ее давние знакомые Повалий и Лорак на самом деле стали на сторону России

Известный интервьюер Алеся Бацман, хорошо знающая предательниц Украины Ани Лорак и Таисию Повалий, рассказала, почему коллаборантки на самом деле поддерживают Россию. По мнению журналистки, ими руководит не только алчность, но и интеллектуальная скупость.

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Такое мнение Алеся Бацман высказала в интервью Славе Демину, который признался, что хотел бы узнать о мотивах Лорак. Его собеседница, напротив, такую возможность даже не рассматривает.

Как объяснила журналистка, ей вполне понятно, почему обе предательницы поступили так и не побоялись пренебрежения родного народа. Она считает разговор с ними "гадким".

"Хуже, чем враги, только предатели. Мы же их очень хорошо знаем. Это просто невероятно, что они делают, что они выбрали, как они ведут себя. Я не знаю, как они спят, я не знаю, как им тот золотой хлеб, за который они разменялись, в глотку лезет", – сказала интервьюер.

Бацман считает Лорак "неразумной" и "алчной". К аналогичной мысли она пришла, анализируя поведение Повалий. Пока кто-то пытается искать причину, оправдание или подтекст их поступков, собеседница Демина имеет более радикальную позицию.

"Неважно, как она к этому пришла: тяжелое детство, травма с Фалесой и так далее. Мы имеем результат. Понимаешь? Мы имеем предательство. То же Повалий. Там и жадность, и тоже не от большого ума", – подчеркнула журналистка.

Ранее OBOZ.UA писал, что Таисия Повалий назвала войну России против Украины "спасением" и наплела чушь о тайных письмах "благодарных украинцев".

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