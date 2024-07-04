Певица-уроженка Киевщины Таисия Повалий, получившая гражданство РФ, назвала геноцид украинцев и полномасштабную войну "спасением таких как она". Путинистка продолжает убеждать россиян и белорусов в том, что определенная часть украинцев с 2014 года мечтает о "русском мире".

Видео дня

Артистка раскрыла, что 10 последних лет ждала российского вторжения, даже живя в Киеве. Признание в том, что она была агентом Кремля, сорвалось с уст предательницы в эфире белорусского канала.

"Может быть, я не говорила громко и не могла позволить себе говорить об этом, но я своими действиями показывала, что я с Россией, что я поддерживаю "СВО", потому что "СВО" – это спасение для меня и для таких людей как я ", – выдала певица.

По ее словам, в Украине Повалий чувствовала, что ее "уничтожали". Однако это не мешало ей до последнего жить в Киеве и зарабатывать на украинских фанатах.

Чтобы не чувствовать себя одинокой, исполнительница придумала себе единомышленников, которые, по ее словам, тоже поддерживают Россию, но живут в Украине и работают в пользу украинской армии. Этот абсурд почему-то не смутил ни Повалий, ни ведущих канала.

"Те, кто ждал, когда придет освобождение, сейчас, я вижу, что очень радуются и втихаря пишут даже нам какие-то письма. Они пишут нам слова благодарности и радости, что они сейчас могут быть свободными и быть вместе с нами. Они притаились", – наплела пропагандистка.

Где живут эти фанаты Кремля и почему не переезжают в РФ, чтобы послушать концерты своей любимой певицы, остается загадкой, пожалуй, даже для самой Повалий. Доказательств она в студию не взяла, в отличие от своего идейного вдохновителя Путина, принесшего на интервью с Такером Карлсоном "письма Богдана Хмельницкого".

Следует упомянуть, что таскать макулатуру на встречи любит и так называемый "президент" Беларуси Александр Лукашенко. Правда, он предпочитает карты, где показывает, "откуда готовилось нападение".

Как писал OBOZ.UA, Повалий приехала в Москву 24 февраля 2022 года на съемки шоу. Такое "совпадение" с началом полномасштабной войны она назвала "Божьим провидением".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!