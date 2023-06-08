Неправящая королевская династия Италии стремится сделать королевой 19-летнюю блогершу: кто она и как выглядит

Неправящая королевская Савойская династия стремится сделать королевой 19-летнюю блогершу Витторию. Престол юной принцессе уступил ее отец – 50-летний принц Эммануил Филиберт Савойский. Он считает, что страной должен править человек с прогрессивными взглядами.

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Следует заметить, что итальянцы не слишком положительно воспринимают возрождение монархии, официально прекратившей свое существование 12 июня 1946 года. Об этом написали журналисты Telegraph (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По закону династии взойти на престол мог только мужчина, однако два года назад семья отменила это правило и в 17 лет Виттория стала наследной принцессой. Стремясь побудить итальянцев к восстановлению монархии в стране, 50-летний принц уступил корону.

"Я с большим удовольствием уйду в отставку и позволю ей взять на себя эту роль. Я уверен, что она справится лучше меня. Это будет не завтра или через год, а когда она будет готова. Важно, чтобы молодое поколение имело возможность воплощать в жизнь новые, современные идеи. Они гораздо лучше нас осознают проблемы, с которыми сталкивается мир", – сказал Эммануил Филиберт Савойский.

19-летняя Виттория изучает политологию и историю искусства в одном из университетов Лондона. В Великобритании она ведет свой популярный блог, насчитывающий почти 100 тысяч подписчиков.

Юная принцесса увлекается моделингом, модой и сотрудничает с известными брендами. Отец называет наследницу "принцессой рок-н-ролла". В ее соцсетях превалируют темные цвета и брутальные образы.

Добавим, что, пока в Италии не решат восстановить монархию, намерения неправящей династии – просто слова, которые не воплотятся в реальность.

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