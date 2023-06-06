Принцесса Евгения во второй раз родила и показала новорожденного малыша: как его назвали

33-летняя внучка покойной королевы Елизаветы II, племянница короля Чарльза III принцесса Евгения во второй раз стала мамой. Она родила второго сына 30 мая, однако рассказала об этом только накануне.

Видео дня

Мальчика назвали Эрнестом Георгом Ронни Бруксбэнком. Фотографиями новорожденного малыша она поделилась на официальной странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мы с Джеком хотим поделиться новостью о том, что 30 мая 2023 года в 8:49 весом 7,1 фунта (3200 граммов) у нас родился наш маленький мальчик Эрнест Джордж Ронни Бруксбэнк. Он назван в честь своего прапрапрадеда Джорджа, своего деда Джорджа и моего деда Рональда. Оги уже нравится быть старшим братом", – написала принцесса.

Она поделилась щемящими фотографиями с двумя сыновьями из дома. Эрнест в кроватке спокойно спал, пока его гладил старший брат.

Заметим, что прапрапрадедом малыша был король Георг V, правивший с 6 мая 1910 года до смерти в 1936 году. Его полное имя – Георг Фредерик Эрнест Альберт. Именно имя Эрнест принцесса Евгения выбрала для второго сына.

Новый член королевской семьи Эрнест Бруксбенк теперь занимает 13-е место в очереди на престол.

Счастливых родителей уже поздравили подданные и близкие друзья. Королевская семья пока не прокомментировала радостное событие и не поздравила принцессу Йоркскую с мужем.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 32-летняя депутат Елизавета Ясько поразила новостью, что она впервые стала мамой. Отцом ее ребенка является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!