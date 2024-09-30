'Немного удивляло'. Коллега Надежды Мейхер, которая пропала из публичного пространства, рассказал о ее поведении на съемках в Киеве

Популярная украинская артистка Надежда Мейхер, которая с началом полномасштабного вторжения исчезла из публичного пространства, до войны не только развивала свою певческую карьеру, но и снималась в кино. В частности – в сериале "Великие Вуйки".

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В интервью OBOZ.UA актер Владимир Николаенко, коллега артистки по сериалу, рассказал, какое впечатление осталось о Мейхер на съемочной площадке. Артист говорит, что Надежда вела себя нетипично для шоу-бизнеса.

"Когда снимались, отметил для себя, что она очень пунктуальна – ни разу не опоздала, всегда приходила с выученным текстом, – говорит Владимир Николаенко. – Меня это, честно говоря, немного даже удивляло, потому что знаю, какими бывают представители шоу-бизнеса. Приезжала все время на своем автомобиле, рассказывала, что обожает управлять. Я тоже за рулем отдыхаю, мне это очень близко. Не могу вам ничего рассказать о ней, потому что не знаю, где она сейчас и как живет".

Напомним, Надежда Мейхер с начала полномасштабного вторжения не дает интервью и почти не появляется в публичном пространстве. Активно обновляется только страница ее дизайнерского ателье. На снимках в одежде, которую шьет бренд, позирует сама Надежда. Говорят, что Мейхер живет не в Украине.

Григорий Решетник, который в свое время вел с Мейхером в паре телепрограмму "Невероятную правду о звездах", считает, что артистка находится за границей. По его словам, она хотела бы жить в спокойном городе. Может быть, в Европе. Об этом Григорий Решетник рассказал в интервью Алине Доротюк на YouTube. По мнению телеведущего, Мейхер избегает публичных разговоров о войне в Украине из-за мужчины-россиянина, от которого есть две дочери.

В мае этого года Надежда, всегда подписывавшаяся девичьей фамилией, сменила его в соцсетях на Уружумцеву. Это фамилия ее мужа. Новую страницу пришлось открывать после того, как предыдущую забрал российский лейбл, с которым в свое время сотрудничала артистка.

Полное интервью с актером Владимиром Николаенко читайте здесь.

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