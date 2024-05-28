'Некоторые из наших в политику ушли'. Арсен Мирзоян неожиданно вспомнил свое бригадирское прошлое

Известный украинский певец и автор песен Арсен Мирзоян, который вырос в Запорожье, раскрыл интересные страницы из своего прошлого. До артистической карьеры он двенадцать лет проработал на "Запорожстали".

Арсен Мирзоян признался, что до сих пор поддерживает связь с бывшими коллегами, а также вспомнил, с какой просьбой обращался на комбинат в первые дни полномасштабного вторжения. Об этом он рассказал в эфире М1, куда пришел с премьерой клипа "Не просто слово".

Арсен Мирзоян родился и вырос в Запорожье. Окончил Запорожскую государственную инженерную академию, более десятка лет проработал на "Запорожстали". Начинал слесарем механического цеха, потом работал мастером, начальником смены, бригадиром.

Говорит, что отношения с бывшими коллегами поддерживает до сих пор: "Они никуда не делись. Единственное, как и я, уже перестали там работать. Кое-кто в политику пошел – да, есть и такое. Многие друзья из Запорожья переехали в столицу, очень много. Мы созваниваемся. В первые дни большой войны я звонил по телефону начальнику цеха металлоконструкций – срочно нужны были пластины в бронежилеты".

"Это очень тяжелые жилеты – у нас с Сашком Положинским был один на двоих, когда с одним из подразделений стояли в обороне Киева, – вспоминает Мирзоян в программе Weekend Show. – Я подержал в руках, оценил. Если в нем прыгнуть с забора, можно и ноги сломать. Саня тоже признался, что с такой тяжестью непросто. Достаточно того, что у нас было оружие. В начале вторжения все оставшиеся и присоединившиеся к ВСУ выглядели, надо признаться, немного как махновцы в своих спортивных костюмах".

Арсен Мирзоян познакомился с музыкантом Сашком Положинским, когда приехал из Запорожья на отборочный этап фестиваля "Жемчужины Сезона". Тогдашний лидер группы "Тартак" был в составе жюри. С тех пор артисты стали едва ли не лучшими друзьями.

Ранее OBOZ.UA писал, что жена Арсена Мирзояна, певица Тоня Матвиенко, после смерти мамы – легендарной певицы Нины Матвиенко, обратилась с необычной просьбой к лидеру группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку.

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