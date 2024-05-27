Тоня Матвиенко призналась, с какой просьбой обратилась к Святославу Вакарчуку после смерти мамы

Певица Тоня Матвиенко недавно представила на суд зрителей новую видеоработу – кавер на песню группы Океан Эльзы "Друг". Артистка рассказала, при каких обстоятельствах получила разрешение на произведение и что сказал Святослав Вакарчук, когда клип увидел свет.

"Все произошло относительно спонтанно, – вспоминает Тоня о начале сотрудничества в интервью OBOZ.UA. – Через пару дней после того, как ушла мама, я села просматривать сообщения со словами поддержки в мессенджерах. Один из них был от Святослава. Конечно, я поблагодарила и одновременно спросила, а не мог Святослав подарить мне песню? Ответ был одобрительный и спросил только: "Какую именно?" Какую я выбрала – вы уже знаете. Очень благодарна за возможность представить свою интерпретацию легендарного хита".

На вопрос, не мужу ли, певцу Арсену Мирзояну, посвященная работа, Тоня ответила: "Честно говоря, я ее никому не посвящала, только перепела. Ну, и Арсен мне не друг, он мой любимый мужчина. А эта песня о том, что ты не можешь быть в отношениях с другом, которому в свое время не призналась в чувствах. Эту работу можно посвятить нашим защитникам и защитницам – они наши настоящие друзья! Именно поэтому главным героем видео я пригласила не актера или модель, а военного – Андрея Максимчука с позывным "Бэтменом". Он действительно герой нашего времени".

"Во время работы над треком со Святославом мы не совещались. Он услышал мою версию уже в день премьеры и послал мне сообщение с текстом "молодец" и голубое и желтое сердечко. Кстати, над саундом работала команда с Иваном Клименко. Он автор песни "Стефания", с которой Kalush Orchestra победили на Евровидении-2022, а также написал "Teresa & Maria", с которой в этом году Alyona Alyona и Jerry Heil триумфально выступили в Мальме", – добавила певица.

С начала года у певицы была еще одна песенная премьера: "В марте представила песню "Ты – это я", которую посвятила маме. Композиция о том, что все мы – продолжение своего рода. Можем быть внешне даже не похожи на родителей, но привычки, голос, движения – в этом всем они очень хорошо узнаются".

Полное интервью с Тоней Матвиенко читайте на OBOZ.UA во вторник, 28 мая.

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