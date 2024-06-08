Неизлечимо больная Селин Дион изменилась до неузнаваемости: что 'синдром жесткого человека' сделал с певицей

Известная канадская певица Селин Дион дала первое за несколько лет интервью, где рассказала о борьбе с неизлечимой болезнью – "синдромом жестокого человека" или синдромом ригидности. Она объяснила, что чувствует из-за скованности мышц, и показала, насколько недуг изменил артистку.

Примечательно, что исполнительнице сложно разговаривать, а ее вес стремительно снижается. Видео с Селин Дион появилось на YouTube Today.

Год назад звезда закончила свою певческую карьеру из-за невозможности исполнять песни. Она не могла взять нужные ноты. Сейчас исполнительница объяснила, что чувствует, когда пробует петь.

"Словно кто-то душит вас. Словно кто-то толкает вашу гортань в эту сторону. Это как говорить вот так, и ты не можешь подняться ни выше, ни ниже", – сказала звезда.

Скованность мышц Селин Дион чувствует не только в гортани, но и в руках, ногах, возле позвоночника и в других частях тела. Поэтому певице сложно готовить и ходить.

"Я чувствую, что если я наклоняю ноги, они остаются в таком положении, или когда я готовлю, мои пальцы, мои руки, становятся в определенное положение. Мои ноги – их сводит судорогой. В какой-то момент у меня были сломаны ребра, потому что иногда, когда болезнь очень сильна, она может сломать и несколько ребер", – призналась Дион.

Врачи диагностировали Селин Дион тяжелое неврологическое заболевание в декабре прошлого года. Артистка очень редко появляется на публике. Она отменила свой большой тур с гастролями и редко показывается в соцсетях. Все подробности – в материале.

Как писал OBOZ.UA, о бототьбе звезды с недугом она рассказала в фильме "Я: Селин Дион". Трейлер довел зрителей до слез .

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