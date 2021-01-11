Стало известно, как и сколько Тина Кароль зарабатывает на карантине

Юля Ухина
Юля Ухина
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Тина Кароль

В то время как многие украинские артисты жалуются на отмену концертов из-за пандемии, певица Тина Кароль нашла выход из ситуации. Звезда перепрофилировалась в бизнесвумен и зарабатывает на рекламе и продаже собственных товаров.

Об этом идет речь в программе-расследовании "Викриття" на телеканале KYIV. LIVE. Отмечается, что Кароль уже больше года является лицом масштабной рекламной кампании драгоценных украшений ювелирного бренда "Укрзолото". Как удалось выяснить журналистам, звезда с таким именем за долгоиграющую кампанию может запросить и 100 000, и 200 000 долларов (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Тина Кароль стала амбассадором украинского ювелирного бренда "Укрзолото"

Певица зарабатывает и на малоизвестных марках одежды и аксессуаров. Журналисты нашли молодежный бренд, который разработал коллекцию шапок в коллаборации с артисткой. За такое сотрудничество Кароль может получать от 5000 долларов.

Тина Кароль

Несмотря на это Тина Кароль еще и самостоятельно продает ряд товаров. Артистка начала заниматься торговлей три года назад, когда выпустила свою именную красную помаду. В прошлом году она представила еще и собственный парфюм, а вскоре, как раз в разгар локдауна, певица открыла интернет-магазин аксессуаров и обуви, где среди ассортимента – шелковые платки, восковые свечи и даже защитные маски для лица.

Презентация первого аромата Тины Кароль
Тина Кароль начала продавать свечи в виде себя

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль призвала артистов давать концерты онлайн. Также она объяснила, почему не пришла поддержать Олю Полякову, которая ранее устроила митинг под Кабинетом министров.

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